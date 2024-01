Bản tin Hình sự: Bắt vụ vận chuyển 8 bánh heroin và 12.000 viên ma túy

TPO - TIN NÓNG ngày 23/1: Triệt phá chuyên án ma túy, thu giữ 8 bánh heroin cùng 12.000 viên ma túy; Khởi tố, tạm giam huấn luyện viên Taekwondo hiếp dâm với nhiều võ sinh nam; Bắt quả tang hàng chục con bạc lắc tài xỉu trong chòi lá; Thành viên HĐQT Petrosetco bị bắt vì nhận hối lộ;...

Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Bun (SN 1966, trú xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, lúc 18h45 ngày 18/1, tại khu vực bản Món, xã Quài Tở, Công an huyện Tuần Giáo phối hợp với lực lượng chức năng phá thành công chuyên án 124B, bắt giữ đối tượng Lò Văn Bun. Vật chứng thu giữ là 8 bánh heroin (khối lượng khoảng 2,8kg) và 12.000 viên ma túy tổng hợp. Theo cảnh sát, quá trình vây bắt, đối tượng Bun đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt gọn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Huỳnh Minh Thịnh (29 tuổi, trú tổ dân phố Trường Thọ Tây B, phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Qua quá trình điều tra, Công an xác định Thịnh là huấn luyện viên dạy võ taekwondo. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em học sinh nam, Thịnh đã dụ dỗ các em để quan hệ tình dục bằng nhiều hình thức khác nhau… Biến thái hơn, trong quá trình quan hệ Thịnh đều dùng điện thoại di động, máy ảnh để quay phim và chụp hình lại.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre vừa bàn giao 30 đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang cho Công an huyện Bình Đại tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, khoảng 15h, ngày 22/1, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bến Tre phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng tụ tập tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại căn chòi lá ở ấp Thới Hòa 1, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc gần 10 triệu đồng, 3 hột xí ngầu và gần 120 triệu đồng trên người các đối tượng; tạm giữ 3 xe ô tô và 11 xe mô tô, 26 điện thoại di động.

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa đưa ra xét xử ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) cùng 8 cựu cán bộ, lãnh đạo của tỉnh này do có sai phạm liên quan đến dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp OCEANUS (nay đổi tên thành Mường Thanh Viễn Triều, ở đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang). Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong hình sự cấp Bộ, số tiền ngân sách Nhà nước bị thất thoát, lãng phí tại thời điểm ngày 21/10/2015 là hơn 5,6 tỷ đồng; số tiền chênh lệch tại thời điểm khởi tố vụ án (ngày 6/1/2022) là hơn 356 tỷ đồng. Đến nay, bị cáo Thắng và gia đình đã tự nguyện nộp 20 triệu đồng; những bị can còn lại tự nguyện nộp 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Viện KSND TPHCM cho biết đã ban hành cáo trạng, truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, cựu nhà báo, luật sư) và ông Trần Văn Sỹ (66 tuổi, luật sư) cùng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Cáo trạng cũng nêu lý do không xử lý hai bị can này thêm các tội "Làm nhục người khác và Vu khống". Theo cáo trạng, từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022, ông Sỹ sử dụng tài khoản YouTube "LS Trần Văn Sỹ", còn bà Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook "Nhà Báo Hàn Ni" để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là Nguyễn Phương Hằng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quý Thịnh, Thành viên HĐQT Petrosetco; Phó Trưởng phòng Phòng Đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về tội danh nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng trong đường dây sản xuất, tiêu thụ nước giặt giả D-nee về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Theo cơ quan công an, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi. Mỗi công đoạn được các đối tượng thực hiện ở một kho khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, các đối tượng không để sẵn nhiều thành phẩm tại kho. Sau khi làm giả các sản phẩm, các đối tượng sử dụng tài khoản ảo đăng lên mạng xã hội để bán. Số lượng hàng các đối tượng bán ra sẽ dựa trên đơn đặt hàng của khách và đưa đi nhiều tỉnh thành tiêu thụ.