Bản tin Hình sự: Bắt giam tài xế ô tô đạp nhầm chân ga khiến 3 người tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 21/1: Khởi tố nhóm bác sĩ, điều dưỡng lập hồ sơ khống, trục lợi bảo hiểm y tế; Người phụ nữ bị bắt vì môi giới bán gấu chó; Khởi tố hiệu trưởng trường Mầm non cho vay lãi nặng đến 2.555%/năm; Bắt giam tài xế ô tô đạp nhầm chân ga khiến 3 người tử vong tại chỗ..

Công an Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Hà Quang Vương (62 tuổi, Cẩm Phả) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, ông Vương điều khiển ô tô bán tải đến khu vực ngã tư tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả thì đèn tín hiệu tại ngã tư chuyển sang màu đỏ. Ông Vương vội đạp phanh để giảm tốc độ nhưng đạp nhầm chân ga, làm xe tăng tốc bất ngờ. Do hoảng loạn, không làm chủ tay lái, ông Vương đã đâm vào xe máy do anh Nguyễn Anh Tuấn (46 tuổi) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều, rồi đâm tiếp vào xe máy do anh Ban Văn Thanh (29 tuổi) chở theo chị Ban Thị Tươi (31 tuổi, cùng ở Cao Bằng). Hậu quả, Anh Tuấn, anh Thanh và chị Tươi tử vong tại chỗ.

Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố bác sĩ khoa ngoại Lê Khắc Hùng (SN 1977), điều dưỡng Lê Thị Diệu Trinh (SN 1994, cùng công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) và Phan Thị Phượng (SN 1992, đại lý của một công ty bảo hiểm) về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”. Theo điều tra, từ các bộ hồ sơ bệnh án khống trên, Phượng đã mạo danh các khách hàng để yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Trong 3 ngày (từ 18 - 20/1), TAND Quảng Bình sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo có hành vi về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản” trên vùng biển tỉnh này. Đây là nhóm bị cáo đã tố giác việc chi 2,7 tỉ đồng “chạy án”.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hường (SN 1979, Kon Tum) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Theo cơ quan chức năng, qua quen biết, Nguyễn Văn Hiền (SN 1979) liên lạc với Hường nhờ mua gấu. Người phụ nữ 35 tuổi sau đó gọi điện cho một người đàn ông ở Kon Tum đặt vấn đề có người mua cá thể gấu. Theo thỏa thuận, khi lô hàng được vận chuyển đến Hà Tĩnh, bàn giao cho đối tác, Hường sẽ nhận được 5 triệu đồng tiền môi giới.

Công an huyện Văn Lãng thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tử vong trong khoang ca bin xe đầu kéo đang đỗ tại đường chuyên dụng vận tải hàng hóa thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng và đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra sự việc. Nạn nhân được xác định là ông Phan Văn T (SN 1972, Bình Định), lái xe container chở hàng nông sản đến khu vực cửa khẩu Tân Thanh, xếp chờ thông quan bán hàng sang Trung Quốc. Qua điều tra ban đầu, ông T tử vong là do đột tử, trước đó không có mâu thuẫn với ai.

Công an Lai Châu vừa bắt giam Hà Thị Nhàn (SN 1982, hiệu trưởng một trường Mầm non ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái). Theo điều tra, trong thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 2/2023, Nhàn đã 18 lần cho ông M giám đốc Công ty Toàn Ngọc (Tân Uyên) và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải vay tiền, với hình thức vay nóng không thế chấp tài sản, lãi suất thỏa thuận từ 365% - 2.555%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trưa 12/1, tại Km 69 + 600 quốc lộ 4B thuộc thôn Thống Nhất, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, một ô tô khách trong khi chở thi thể đi hỏa táng đến địa bàn xã Châu Sơn (Lạng Sơn) đã va chạm với xe tải khiến nhiều người bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đình Lập đã có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm hai bị can gồm ông Ngô Đình Chén (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa) và ông Trần Công Tỏ (cựu Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa).