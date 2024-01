Bản tin Hình sự: Bắt quả tang nhân viên massage bán dâm tiền triệu

TPO - TIN NÓNG ngày 18/1: Nữ quản lý cơ sở massage ở Phú Quốc tổ chức cho nhân viên bán dâm; Viện kiểm sát luận tội 100 bị cáo vụ khủng bố tại Đắk Lắk; Khởi tố 2 nguyên phó chủ tịch huyện ở Bạc Liêu; Xô xát tại đám giỗ, một người tử vong;...

Kiểm tra Trung tâm massage Hương Sen (ở khu phố 1 Dương Đông, TP. Phú Quốc) do Đặng Thị Thu Hiền (SN 1989, ngụ huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) làm quản lý, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang tại một phòng của Trung tâm massage Hương Sen có 1 cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm; 2 phòng còn lại cả nhân viên massage và khách trong tình trạng không mặc quần áo trên người. Qua làm việc ban đầu, Hiền và các cô gái khai nhận, khi khách đến massage có nhu cầu mua dâm sẽ được đáp ứng, với giá 1 triệu đồng/lượt. Số tiền bán dâm và tiền phòng massage đều do Hiền thu tại quầy thu ngân, rồi chia lại cho nhân viên sau khi "hành lạc" xong. Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ Hiền để điều tra về hành vi "Môi giới và tổ chức mua bán dâm".

Nghe thấy tiếng la hét trước quán lẩu trên đường Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM), người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện một số người đang rượt đuổi đánh nhau. Sau đó, một người đàn ông nằm gục xuống đường và được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo người dân, quán lẩu trên đang có đám giỗ và trong lúc ăn uống, ca hát thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Võ Văn Phượng và Nguyễn Văn Trận - cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về tội "Vi phạm các quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, trong quá trình điều tra, xác minh vụ án, các sai phạm liên quan quá trình đầu tư xây dựng tại dự án khu dân cư Nọc Nạng đã được cơ quan giám định xác định tổng giá trị thiệt hại của nhà nước là hơn 45,2 tỷ đồng.

Sáng 18/1, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ khủng bố tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin). Đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk đã công bố bản luận tội với các bị cáo về các tội: “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm”. Tại phiên tòa, các bị cáo bày tỏ sự hối lỗi, xin được pháp luật khoan hồng để làm lại cuộc đời. Đồng thời xin lỗi các gia đình bị hại và mong được tha thứ trước những lỗi lầm, tội lỗi do mình gây ra…

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bắt giữ 2 đối tượng Xồng Bá Tồng (SN 1994) và Xồng Bá Đà (SN 2000, cùng trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Lào về Nghệ An, rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Đêm 16/1, Công an huyện Diễn Châu đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ, thành lập 10 tổ công tác tiến hành mật phục để bắt giữ các đối tượng khi đang vận chuyển hơn 11kg ma túy tại khu khu vực phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tra đã ra quyết định khởi tố bị can; bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tấn Kiên - Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM và 2 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Cơ quan CSĐT xác định hành vi thông đồng giữa chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn đấu thầu, nhà thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và nhà thầu cung cấp thiết bị thuộc Dự án Hệ thống trang thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ công tác bảo tồn, lai tạo và phát triển giống nấm phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường tại TP HCM, vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Công an Trung Quốc bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đối tượng bị bắt là Liu Peiguang (SN 1990, Quốc tịch: Trung Quốc) theo lệnh truy nã quốc tế với tội danh “Mua bán người”. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6/2016 đến 3/2019, Liu Peiguang và đồng phạm lợi dụng lòng tin của 13 phụ nữ Việt Nam, qua việc giới thiệu họ đi làm hoặc kết hôn với những người đàn ông Trung Quốc giàu có và tổ chức cho các nạn nhân nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc. Sau đó, Liu Peiguang đã bán tất cả các nạn nhân với giá từ 100 ngàn đến 150 ngàn nhân dân tệ, thu lợi bất chính 1 triệu 500 ngàn nhân dân tệ.