Bản tin Hình sự: Công an Hà Nội xác minh vụ TikToker tố bị hai quán phở đuổi vì ngồi xe lăn

TPO - TIN NÓNG ngày 16/1: Nghi án một phụ nữ ở Đà Lạt đổ xăng đốt người tình rồi uống thuốc sâu tự tử; Bắt giữ 'nữ quái' lừa hơn 30 tỷ đồng bán nấm đông trùng hạ thảo; Công an Hà Nội xác minh vụ nam TikToker tố bị hai quán phở đuổi vì ngồi xe lăn...

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội đang vào cuộc xác minh vụ nam TikToker tố "bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn" tại một quán phở ở Hà Nội. Ngoài Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội, còn có nhiều đơn vị chức năng khác cùng tham gia làm rõ vụ việc này. Trước đó, dư luận xã hội đã "dậy sóng" trước những chia sẻ của một nam Tiktoker có tên là V.M.L (hiện sống ở Hà Nội) về việc anh này và bạn gái bị 2 quán phở ở Hà Nội "đuổi" vì mình là người khuyết tật.

Thấy lửa khói phát ra từ ngôi nhà, hàng xóm đến xem thì phát hiện ông Huỳnh Văn Hoàng (37 tuổi) đã tử vong, còn bà Hoàng Thị Thúy (43 tuổi) đang trong tình trạng nguy kịch. Thông tin ban đầu, ông Hoàng và bà Thúy từng có gia đình riêng nhưng đã ly hôn. Họ có quan hệ tình cảm, sống cùng nhau trong căn nhà thuê. Gần đây, hai người phát sinh mâu thuẫn, cãi vã về những vấn đề liên quan đến chuyện tiền bạc. Người dân nghi ngờ trong lúc tức giận, bà Thúy đổ xăng đốt chết người tình rồi uống thuốc sâu tự tử. Công an tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Sáng nay (16/1), TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử lưu động 100 bị cáo trong vụ tấn công trụ sở xã Ea Ktur và Ea Tiêu khiến 9 người tử vong, trong đó có 6 bị cáo vắng mặt do đang bị truy nã.

Công an huyện Yên Lập (Phú Thọ) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Văn Vũ (SN, Thái Nguyên) về tội "Đe dọa giết người". Trước đó, công an xác minh Vũ liên quan đến hành tri trộm cắp tài sản và phát hiện đối tượng đang ở nhà một người dân. Khi tổ công tác đến, Vũ chạy từ trong nhà dân ra, trên tay cầm theo 1 vật dạng giống súng côn quay, hướng nòng về phía tổ công tác bắn 2 phát. Sau đó đối tượng chạy vào khu vực đồi núi gần đó để lẩn trốn. Sau đó, Công an Phú Thọ đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ triển khai các biện pháp chốt chặn, bao vây, phong tỏa khu vực để phối hợp truy bắt đối tượng.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Dương Kiều Vy (SN 1993) và Lý Kim Yến (SN 1994, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Vy nói dối mình đang kinh doanh nấm đông trùng hạ thảo và bảo chị Nguyễn T.A.T (SN 1995) mình có người quen có thể thể nhập nấm từ Trung Quốc với giá 140 triệu đồng/tấn. Sau đó Vy tự đăng ký, tạo tài khoản Zalo tên “Master” và giả danh nhiều người để nhắn tin với chị T để tạo sự tin tưởng. Nhờ thủ đoạn này, Vy đã lừa của chị T và nhiều người với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng với sự giúp sức của Yến.

Trong thời gian giữ chức Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 2 (từ năm 2021-2022), Hoàng Đức Phương đã chỉ đạo Trưởng phòng tuyển sinh và các cán bộ tuyển sinh thu trái quy định tổng số tiền hơn 22,4 tỷ đồng của người học lái xe.

Liên quan đến vụ đơn vị tố cáo bà Cù Thị Mai Hương – nguyên Đội trưởng Đội kiểm tra thuế (Chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc, Hà Tĩnh) chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng, mới đây, Công an huyện Can Lộc đã có thông báo chuyển đơn đến Công an tỉnh tiếp nhận điều tra và xác định hành vi vi phạm của cán bộ thuế.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt giữ Công Minh Thảo (SN 1957, Vĩnh Phúc), giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại và xây dựng Phương Thành vì có hành vi sử dụng giấy tờ giả, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và nâng khống giá trị đầu tư để trục lợi hơn 30 tỷ đồng của dự án Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao.