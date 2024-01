Bản tin Hình sự: Đi qua đoạn đường vắng, cô gái bị kẻ biến thái đạp đổ xe để hiếp dâm

TPO - TIN NÓNG ngày 14/1: Bắt 2 cặp vợ chồng hờ dàn cảnh va quẹt để trộm cắp trong bệnh viện ở TPHCM; Trùm bảo kê 'cò lúa' và nhiều đàn em ở Kiên Giang bị bắt; Phát hiện 3 tấn thịt lợn đổi màu, bốc mùi tại một kho thực phẩm ở Huế; Đi qua đoạn đường vắng, cô gái bị kẻ biến thái đạp đổ xe để hiếp dâm...

Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) vừa tạm giữ Nguyễn Đình Thành (SN 2001, Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm. Trước đó, Thành phát hiện chị N (24 tuổi) lái xe máy một mình nên bám theo. Đến khu vực lô cao su vắng người, Thành đạp đổ xe khiến chị N ngã xuống đất. Thành lao đến khống chế cô gái để hiếp dâm. Lúc này, thấy có người đi đường chạy đến nên Thành bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an quận 5 (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Thị Loan (40 tuổi, Kiên Giang), Nguyễn Minh Châu (39 tuổi, chung sống như vợ chồng với Loan), Nguyễn Thị Phượng (30 tuổi) và Nguyễn Nhật Bình (29 tuổi, chung sống như vợ chồng với Phượng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Theo điều tra, hàng ngày, Châu và Bình chở Loan và Phượng đến các bệnh viện, sau đó Loan phân công Phượng cảnh giới để Loan lợi dụng sơ hở của người dân khi đến khám bệnh, thăm bệnh, dàn cảnh va quẹt để trộm cắp tài sản rồi chuyền tay nhau đem ra ngoài.

Công an Kiên Giang đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Ngọc Chơn (SN 1985) và Đoàn Hữu Nghị (SN 1968, An Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, Nghị chưa được sở hữu 49% cổ phần của bà H tại Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng góp vốn để chuyển nhượng 15% vốn góp thực tế, bao gồm 5 thửa đất với diện tích 308ha cho Chơn với giá chuyển nhượng trên 67 tỷ đồng để chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiếp tục làm rõ các vi phạm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống TIPSY (dạng beer club) liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; vi phạm quy định về an toàn PCCC. Được biết, thời điểm công an kiểm tra, cơ sở này có hàng chục thanh niên nam nữ đang nhảy múa, nhiều người đang sử dụng bóng cười.

Bà N (46 tuổi, TP HCM) nhận được điện thoại của người tự xưng là nhân viên Điện Máy Xanh và mời bà này tham gia nhóm “Sự kiện tri ân” để làm nhiệm vụ thích (like) và xem video các sản phẩm đồ gia dụng với thu nhập từ 200 - 500 nghìn đồng/ngày. Hơn 1 ngày tham gia, bà N được trả hơn 1 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn bà N tải ứng dụng Telegram để xác nhận đơn hàng và xem video quảng cáo nhằm tăng lượt xem sẽ nhận được tiền lương, hoa hồng. Bà N đã chuyển hơn 2,5 tỷ đồng để tham gia các chương trình nhưng đến nay vẫn không được hoàn trả. PC03 Bộ Công an đã chuyển đơn tố giác Công ty TNHH thương mại Asiago và một số đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà N đến PC02 để giải quyết.

Tối 13/1, hai anh em N.N.A (SN 2001) cùng em gái (SN 2006), trú ở xóm 5, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cùng đi trên xe máy di chuyển trên tuyến đường liên xã từ Diễn Đồng đi Diễn Quảng. Khi xe qua đoạn gần ngã tư nút giao với Quốc lộ 7B thì đâm vào phía sau xe tải đỗ bên đường. Hậu quả, A tử vong còn em gái được đưa đi cấp cứu.

Kiểm tra kho hàng thực phẩm đông lạnh do ông Lương Hùng Minh (SN 1971, ngụ tổ dân phố La Khê, phường Hương Vinh, TP Huế) làm chủ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh TT- Huế phát hiện gần 3 tấn thịt lợn và nội tạng lợn có dấu hiệu vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không thực hiện việc đóng dấu kiểm soát giết mổ lên thân thịt gia súc hoặc dán tem vệ sinh thú y. Một số lượng lớn hàng hóa đã biến đổi màu và bốc mùi hôi thối.

Anh L.T.K (32 tuổi, Long An, trọng tài thuộc Liên đoàn Bóng đá TPHCM) được phân công điều hành trận đấu giữa 2 câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi và Celadon An Phú, thuộc giải bóng đá Doanh nhân online. Khi trận đấu đang diễn ra, anh K thổi phạt một cầu thủ thuộc đội Doanh nhân Quảng Ngãi. Một số cầu thủ thuộc đội bóng trên có phản ứng không đồng ý với quyết định của trọng tài. Trong đó, ông N.H.Q (42 tuổi, Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty T.H) đã dùng tay đấm vào mặt anh K khiến vị trọng tài ngã gục xuống sân. Công an quận 11 (TP HCM) đã tiến hành xác minh và mời ông Q lên làm việc vào sáng 12/1.