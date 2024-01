Bản tin Hình sự: Đi nhậu về khuya, bé gái bị ba trai làng khống chế để giở trò đốn mạt

TPO - TIN NÓNG ngày 11/1: Vừa ra tù vì tội giết người, nghịch tử dùng dao cứa cổ cha; Bắt 7 đối tượng liên quan đến thi thể nam giới trôi dạt trên sông Hồng; : Đi nhậu về khuya, bé gái bị ba trai làng giở trò đốn mạt...

Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) đã tạm giữ Nay Jao (SN 2003), Rơ Ô Ngáo (SN 2003) và Nay Đinh (SN 2005), để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, 3 đối tượng cùng em N (SN 2008) và một số người khác đến khu vực chòi rẫy để chơi, tổ chức ăn nhậu. Đến khuya, sau khi uống hết rượu, Jao điều khiển xe máy chở em N về nhà, Đinh và Ngáo điều khiển xe máy chạy theo sau. Đi được một đoạn, 3 đối tượng bất ngờ quay ra khống chế và lần lượt thực hiện hành vi hiếp dâm đối với em N. Lúc này, Công an xã Chư Ngọc đang đi tuần tra ngang qua nên các đối tượng sợ bỏ chạy.

Công an huyện Nam Đông (TT-Huế) vừa bắt tạm giam Trần Viết Thế Sơn (SN 1995; cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông) về hành vi vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép. Theo điều tra, Sơn thu mua gỗ do một số người dân trên địa bàn huyện khai thác trái phép rồi dùng thuê người lái ô tô của mình để đưa gỗ đi tiêu thụ.

Công an thị xã Hương Trà (TT-Huế) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoài Châu (SN 1977) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Châu đi nhậu về và ghé qua nhà bố ruột để tìm vợ con. Thấy con trai say rượu, người bố đuổi Châu về nhà nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau khi được mọi người khuyên can, Châu bỏ đi. Đến chiều cùng ngày, thấy bố ngồi trước sân nhà, Châu cầm dao xông đến tấn công, dùng dao cứa nhiều nhát vào cổ và tay bố mình, gây thương tích với tỷ lệ thương tật 12%. Được biết, Châu mới ra tù về tội giết người, chưa được xóa án tích.

Trong 38 bị cáo phạm tội liên quan đến đại án Việt Á, Nguyễn Thành Danh (cựu Giám đốc CDC tỉnh Bình Dương) là trường hợp 'đặc biệt' khiến dư luận quan tâm khi cơ quan tố tụng cáo buộc ông này 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng'. Quá trình điều tra, bị cáo nhiều lần quyết liệt từ chối khoản tiền ‘lại quả’ từ Công ty Việt Á. Cụ thể, ông Danh khai, không nhận bất cứ lợi ích vật chất gì từ Công ty Việt Á. Có lần được đưa tiền để cảm ơn nhưng ông không nhận, giải thích cho hành động này, bị cáo nói: "sắp về hưu”, “không muốn liên quan đến tiền bạc, hoa hồng''.

Công an TP Lạng Sơn vừa phát hiện Nguyễn Thúy Bình (SN 1969), phường Vĩnh Trại) cất giấu hàng trăm dao kiếm các loại trong nhà. Bình khai nhận số dao kiếm các loại trên được mua tại cửa khẩu Cốc Nam với giá 120 triệu đồng, mua về để bán kiếm lời. Toàn bộ số dao, kiếm trên có xuất xứ từ Trung Quốc.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể N.V.U (SN 2003, Nam Định, người được báo mất tích từ 14/12) tại bãi giữa sông Hồng, qua điều tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố và bắt tạm giam 7 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, các đối tượng lập nhóm “cờ bạc bịp”, bàn bạc thuê căn nhà 2 tầng tại huyện Quế Võ (Bắc Ninh) làm nơi ở và hoạt động. Sau đó, Oanh lập tài khoản Facebook "Anyeuu" và chủ động kết bạn, làm quen, hẹn hò yêu đương với U. Tiếp theo, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân đến nhà ở Quế Võ và "dàn trận" lôi kéo U đánh bạc. Nạn nhân thua mất toàn bộ tiền mặt và “cầm cố” chiếc xe máy đang đi, tổng số tiền 80 triệu đồng. Sau cùng, U được các đối tượng đưa cho 500.000 đồng để đi taxi về nhưng khi đến cầu Vĩnh Tuy thì U xuống xe đi bộ, đến ngày 18/12, người dân phát hiện thi thể nạn nhân.

Công an Hải Dương đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hồng Giang – Giám đốc Công ty TNHH Hanwo 2 về tội “Trốn thuế”. Cơ quan điều tra xác định, Hồng Giang đã sử dụng 80 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị 111 tỷ đồng của một doanh nghiệp trụ sở tại TP Từ Sơn (Bắc Ninh) để hạch toán hàng hóa đầu vào, gây thiệt hại cho Cục Thuế tỉnh Hải Dương hơn 10 tỷ đồng.

Kiểm tra đột xuất phòng hát karaoke gia đình ông N.N.Kh (45 tuổi) ở đường Hùng Vương, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Công an Quảng Nam phát hiện 13 thanh niên (8 nam, 5 nữ) đang tụ tập hát karaoke với âm thanh cực lớn. Tiến hành test nhanh, phát hiện 11 người dương tính với chất ma túy. Qua đấu tranh đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn Đạt (24 tuổi) khai nhận và giao nộp cho tổ công tác 1 túi nylon bên trong có cành, lá, hoa thực vật khô nghi cần sa có khối lượng 2,51gam.