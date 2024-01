Bản tin Hình sự: Phát hiện đường dây bán dâm qua mạng xã hội với giá 1,5 triệu đồng/lần

TPO - TIN NÓNG ngày 8/1: Vác dao chém bố người yêu vì bị nhắn tin chia tay; Mở tiệc sinh nhật bằng 'ma túy' trong khu đô thị hạng sang ở Hưng Yên; Phá đường dây vận chuyển hơn 290kg ma túy từ Lào về Việt Nam; Phát hiện đường dây bán dâm qua mạng xã hội với giá 1,5 triệu đồng/lần...

Công an TP Hòa Bình vừa triệt phá thành công đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội do Nguyễn.T.N làm trung gian, dẫn dắt, trực tiếp thu tiền trước của khách mua dâm qua tài khoản (mỗi khách là 1.500.000đ/1 lần/1 người) và có hoạt động liên tỉnh.Công an TP Hòa Bình đã tạm giữ N để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trần Văn Nhân (38 tuổi, Thanh Hóa) 12 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, khi bị người yêu chia tay, Nhân níu kéo tình cảm bất thành nên nhắn tin cho người yêu “Ba mẹ em và em phải chết". Rồi, từ Quảng Ngãi, Nhân chạy xe máy ra Đà Nẵng tấn công bố người yêu ngay tại nhà riêng. Hậu quả, bố người yêu của Nhân bị thương tích 8%.

Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã khởi tố Đào Văn Sơn (SN 2005) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Theo điều tra, Sơn quản lý và cung cấp các thiết bị cho 28 đối tượng mở tiệc tiệc sinh nhật, sử dụng ma túy trong một căn hộ hạng sang, thuộc khu đô thị D, địa bàn xã Long Hưng.

TAND quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã mở lại phiên toà xét xử bị cáo Hạ Viết Cường về tội “Cố ý gây thương tích”. Cường đã dùng gậy đánh người tham gia giao thông gần khu vực làm nhiệm vụ của tổ 141.

Theo Viện kiểm sát, trong đại án Việt Á, bị cáo Phan Quốc Việt phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức, hai lần trở lên. Đồng thời, đề nghị tòa xử phạt bị cáo tổng mức án 30 năm tù cho hai tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Gần trưa 8/1, đại diện Viện Kiểm sát đọc đề nghị mức án 38 bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án “Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan”, sau 3 ngày xét hỏi. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19-20 năm tù, còn cựu thư ký của ông là Nguyễn Huỳnh bị đề nghị 9-10 năm tù.

Công an Đắk Lắk đã mời 7 trường hợp quản trị viên của 2 nhóm zalo kín chuyên "báo chốt" lực lượng CSGT, thanh tra... lên làm việc, đồng thời ra quyết định xử phạt hơn 52 triệu đồng.

Công an TPHCM đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các địa phương có liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ và triển khai kế hoạch đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm trên. Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét, bắt 26 đối tượng, thu giữ hơn 290kg ma túy các loại được ngụy trang tinh vi trong các gói trà, cà phê cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.