Bản tin Hình sự: Hình ảnh mới nhất của Ngọc Trinh sau khi bị tạm giam

TPO - TIN NÓNG ngày 7/1: Giật túi xách không thành, hai tên cướp lấy xe của cô gái để tẩu thoát; Điều tra vụ nữ nhân viên quán cà phê bị sát hại; Bắt nguyên trưởng phòng giáo dục ở Đắk Nông; Hình ảnh mới nhất của Ngọc Trinh sau khi bị tạm giam...

Công an TPHCM vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh (35 tuổi, người mẫu, diễn viên, quê Trà Vinh) và Trần Xuân Đông (37 tuổi, ngụ quận 7) về các tội “Gây rối trật tự công cộng" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức". Làm việc với cơ quan công an, “nữ hoàng nội y” khai đã nhận thức được hành vi lái xe không bằng lái, vi phạm luật giao thông của mình là sai trái, gây ảnh hưởng xấu và mong các bạn trẻ đừng làm theo. Nữ người mẫu cũng mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) đã tạm giữ Nguyễn Ngọc Đoàn (28 tuổi) để điều tra về hành vi “Tàng trữ vũ khí quân dụng”. Trước đó, khi khám xét nơi ở của Đoàn, lực lượng chức năng phát hiện Đoàn tàng trữ 2 khẩu súng ngắn và 11 viên đạn trong cốp xe. Đoàn khai nhận 2 khẩu súng nêu trên mua trên mạng xã hội với giá 9 triệu đồng/khẩu nhưng chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Công an quận 4 (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Trần Quốc Huy (23 tuổi) và Nguyễn Chánh Phước (21 tuổi) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”. Trước đó, hai đối tượng giật túi xách của cô gái không thành và bị ngã xuống đường, do đó chúng lấy xe máy của bị hại để tẩu thoát khỏi hiện trường. Gần 2 giờ sau, cả 2 bị công an bắt giữ.

Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang điều tra vụ chị N.T.H.P (32 tuổi, nhân viên quán cà phê) bị sát hại cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, nam thanh niên đi bộ đến quán cà phê rồi sử dụng hung khí sát hại chị P và cướp xe máy Honda SH Mode rồi tẩu thoát về hướng huyện Đức Hòa (Long An).

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố Đặng Bá Hiệp (SN 1967, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R'lấp) và Bùi Văn Quỳnh (SN 1972, ngụ TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Hiệp bị xác định trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đắk R'lấp đã cùng đồng phạm can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại hơn 809 triệu đồng.

Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận và tổ công tác của Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi sản xuất tiền giả của T.N.T (27 tuổi, Bình Thuận). Trước đó, khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, T xịt hơi cay, nổ súng về phía công an rồi cố thủ trong nhà.

Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Đặng Ngọc Cầm và Nguyễn Quốc Khánh, Thành viên HĐTV Tổng Công ty chè Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Ông Cầm và ông Khánh, bị cơ quan điều tra cáo buộc gây thiệt hại trong việc thoái vốn khu đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Công an Cao Bằng đã khởi tố, tạm giữ Bùi Văn Tâm (SN 1986, Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Tâm liên kết làm ăn buôn bán hàng gạo với một người phụ nữ tên B ở Cao Bằng với tổng số tiền hàng 1 tỷ 673,8 triệu đồng. Để lấy được hàng, Tâm yêu cầu bà B chuyển trước 900 triệu đồng đặt cọc và sẽ nhận được hàng ngay hôm sau. Tin tưởng, bà B đã chuyển tiền theo yêu cầu song không thấy hàng cũng như hồi âm của đối tác. Nạn nhân liên lạc nhiều lần song không thành công do đối tượng Tâm cắt điện thoại di động, rời khỏi địa phương.