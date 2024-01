Bản tin Hình sự: Lý do cựu thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng bị bắt

TPO - TIN NÓNG ngày 4/1: Một phụ nữ cho vay lãi nặng trên 28 tỷ đồng; Chân dung gã trai cưỡng hiếp cụ bà U90 lúc rạng sáng; Nguyên nhân cựu thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng bị bắt...

Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Quốc Vượng (SN1963), nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo điều tra, ông Vượng bị bắt vì liên quan đến vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Ngay sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Hoàng Quốc Vượng.

Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã tạm giữ Nguyễn Văn Thủ (SN 1988) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo điều tra, khoảng 4 giờ 30 phút sáng 3/1, Bà N.T.R (84 tuổi) đang ngủ trong nhà thì bị Thủ đột nhập vào nhà, khống chế và hiếp dâm.

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Hà (SN 1985, Quảng Trị) về tội Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Hà được tuyển dụng thử việc với vị trí Giám đốc Quản lý điều hành Khu du lịch ở xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân. Sau đó, khi có đoàn khách đến thuê nghỉ tại khu du lịch, Hà không sử dụng tài khoản công ty mà yêu cầu khách chuyển hơn 7 triệu đồng tiền cọc vào tài khoản cá nhân mình. Tiếp đó, Hà còn mượn một máy tính xách tay khác của nhân viên công ty, rồi mang cả hai máy tính đi bán.

Công an An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam Võ Thị Diệu (SN 1988), Phạm Thị Kim Ngân (SN 1990), Nguyễn Ngọc Thiện (SN 2001), Võ Văn Toàn (SN 1995), Phan Thị Diệu Hiền (SN 1987) về tội đánh bạc. Được biết, đây là 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, đề quy mô lớn trên địa bàn huyện Châu Thành, Châu Phú.

Trong phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á ngày 4/1, liên quan đến cấp phép sản xuất và lưu hành kit test, Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Việt Á) khai, thông qua ông Nguyễn Huỳnh (cựu thư ký của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long), bị cáo đã "kết nối" với ông Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế) và Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Kế hoạch tài chính) tác động họ hiệp thương giá. Tại tòa, ông Nguyễn Minh Tuấn khẳng định cáo trạng buộc tội ông là đúng, đồng thời ông thừa nhận được Phan Quốc Việt đưa hối lộ số tiền 300.000 USD.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ đã quyết định thành lập tổ công tác để xác minh kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh về kết quả thanh tra Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Khu đô thị Nam Đà Lạt). Tuy nhiên, các thành viên tổ công tác này đã để xảy ra sai phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Văn Tiến (SN 1954, trú tại thôn Tân Phượng, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, nguyên trưởng thôn Đan Phượng) về tội danh “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Theo điều tra, trong thời gian làm trưởng thôn, ông Tiến đã bán đất trái thẩm quyền, gây thiệt hại hơn 800 triệu đồng cho Nhà nước và các cá nhân khác có liên quan.

Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Vang (SN 1983, TP Gia Nghĩa), về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, Vang đã cho nhiều người dân trên địa bàn vay tổng cộng hơn 28 tỷ đồng với lãi suất từ 108-182%/năm. Trong đó nhiều trường hợp vay tiền tỷ như anh L.T.A. vay 7,8 tỷ đồng hay chị N.T.H.vay hơn 13 tỷ đồng.