Bản tin Hình sự: Nguyên nhân cô gái bị sát hại rồi phi tang thi thể xuống sông

Công an Bến Tre đang điều tra vụ việc phát hiện thi thể chị N.T.H (SN 1996, Tiền Giang) tại bờ sông Hàm Luông. Công an nhận định đây là vụ giết người và nghi phạm là N.M.T (SN 1995, Tiền Giang). T khai nhận, do có mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chị H rồi mang xác nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang.

Ngày mai (3/1), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) và một số đơn vị liên quan. Gần 50 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó ông Nguyễn Thanh Long và Phan Quốc Việt, mỗi người có 4 luật sư.

Lực lượng chức năng đã bàn giao Vi Thị Viên (SN 1976), Kha Văn Ngọc (SN 1963) và Lô Thị Thuyên (SN 1964) cho Công an Nghệ An để điều tra về việc mua bán người. Các đối tượng khai, năm 2014 đã lừa chị Hung Thị U ra nước ngoài bán để lấy tiền chia nhau.

Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang tạm giữ Võ Hữu Nhân (34 tuổi) và Lê Nguyễn (28 tuổi) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Trước đó, khi đang ngồi uống nước với bạn, chị L lấy điện thoại ra sử dụng thì bị Nhân bất ngờ xông vào giật lấy rồi nhảy lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, tạm giam Chau Rách Tà Na (SN 1993) về hành vi "Giết người". Trước đó, Na đi nhậu về rồi xảy ra mâu thuẫn với chú ruột là ông Chau Ny (SN 1973). Trong lúc xô xát, Na dùng khúc gỗ đánh mạnh vào đầu ông Ny rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Ny được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang tạm giữ 15 đối tượng là công nhân thuộc Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, 2 nhóm công nhân đang thi công thì xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sau khi lời qua tiếng lại, nhóm công nhân không kiềm chế được bản thân nên đã dùng gạch đá, gậy gộc lao vào hỗn chiến nhau. Vụ hỗn chiến đã khiến 5 người bị thương ở nhiều bộ phận trên cơ thể như: vùng mặt, tay, vùng ngực, vùng vai gáy.

Lúc 15h20’ ngày 2/1, lực lượng công an cùng cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân xuất hiện tại ngôi nhà 242A Yersin (phường 9, TP Đà Lạt) của ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, ông Hiệp bị Bộ Công an triệu tập ra Hà Nội làm việc liên quan đến dự án Khu đô thị nam Đà Lạt tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Ngày 2/1, Viện KSND Tối cao cho biết, đơn vị vừa ban hành công văn gửi một số cơ quan thông tấn báo chí đề nghị đăng thông tin, thông báo cho người bị hại biết về quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) và đồng phạm về tội "Thao túng thị trường chứng khoán và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Ngọc Bảo Phương (40 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp và hủy hoại tài sản. Theo điều tra, trong lúc hàng xóm đi vắng, Phương gọi người đến dỡ nhà bán phế liệu, gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.