Bản tin Hình sự: Thủ đoạn hoạt động của động mại dâm có 200 ‘chân dài’

TPO - TIN NÓNG ngày 30/12: Chủ nhà hàng ở Sài Gòn tuyển 200 nhân viên phục vụ đường dây mại dâm; Nam sinh lớp 12 dùng dao đâm chết người tại cổng trường; Bắt đối tượng dùng clip 'nóng' tống tiền cô gái ở Đắk Lắk; Khởi tố Phó Chánh văn phòng và một phó vụ trưởng Bộ TT&TT;...

Zhang Lei, 38 tuổi, bị cáo buộc tuyển 200 nhân viên nữ tại nhà hàng Fortune ở quận 5 do mình làm chủ để phục vụ khách nước ngoài đến hát karaoke và mời chào mua dâm. Ngày 30/12, Zhang Lei cùng 7 người bị Phòng Cảnh sát hình sự TP HCM bắt để điều tra hành vi Môi giới mại dâm. Theo điều tra, ông chủ người Trung Quốc ra "luật" chỉ phục vụ khách Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan... Nhà hàng đón hàng trăm khách mỗi ngày, phần lớn khách nam được các tiếp viên mời chào mua bán dâm tại khách sạn gần đó, giá 5-10 triệu đồng mỗi lượt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với 9 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó có ông Nguyễn Trọng Đường, nguyên Giám đốc VNCERT, hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ TT&TT; Ngô Quang Huy, nguyên Phó Giám đốc VNCERT, hiện là Phó Chánh văn phòng Bộ TT&TT.

Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn lớn, hoạt động liên tỉnh với tính chất tinh vi, phức tạp. Theo cơ quan công an, các đối tượng này đã thành lập tổng cộng 280 công ty, ban đầu xác định xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng (trong đó doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng), thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàng T. (SN 2006, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang) hiện đang là học sinh của Trường THPT Lê Thanh Hiền (xã An Hữu, huyện Cái Bè) có mâu thuẫn với một học sinh khác từ trước. Sau đó, học sinh này nhờ Phạm Hữu N. (SN 2004, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) đến trường đến đánh T.. Tại cổng sau bên ngoài trường T. đã dùng dao tự chế đâm vào vùng ngực của N. khiến nạn nhân tử vong rồi cầm hung khí bỏ trốn và bị cơ quan công an bắt giữ sau đó.

Thấy em N. ở nhà một mình, Phạm Thanh Bình Em (SN 2005, trú tại xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang ) nảy sinh ý định quan hệ tình dục với N.. Để thực hiện, Bình Em kéo N. vào phòng rồi thực hiện hành vi giao cấu, nhưng bị mẹ của N. phát hiện, trình báo công an. Quá trình điều tra, Bình Em thừa nhận, trước đó còn 2 lần xâm hại tình dục N., vào khoảng tháng 5/2020 và tháng 10/2021 tại nhà của Bình Em và nhà người thân. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bình Em về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Nhi (40 tuổi, trú tại phường Thủy Biều, TP. Huế) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Lần gần nhất, Nguyễn Thị Phương Nhi (ngụ TP. Huế) cho một người đàn ông vay 50 triệu đồng, nhưng thực tế “con nợ” chỉ nhận 40 triệu đồng, 10 triệu còn lại đối tượng trừ thẳng vào tiền lãi “cắt cổ”. Cũng với thủ đoạn này, từ tháng 2 đến 4/2023, Nhi đã nhiều lần cho vay với lãi suất cho vay 730%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Lên mạng xã hội nhắn tin làm quen với một cô gái ở Đắk Lắk, Lê Trung Kiên (20 tuổi, trú xã Tân Minh, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) gọi video và yêu cầu cô gái quay cảnh nhạy cảm cho Kiên xem. Đổi lại, Kiên sẽ trả tiền hoặc tặng quà. Tuy nhiên, trong lúc vừa xem, Kiên đã dùng chức năng quay màn hình và ghi lại cảnh nhạy cảm trên rồi dùng clip gửi cho cô gái và liên tiếp nhắn tin đe dọa tống tiền cô gái. Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa bắt tạm giam 3 tháng đối với Kiên để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.