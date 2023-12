Khởi tố Phó Chánh văn phòng và một phó vụ trưởng Bộ TT&TT

TPO - Cơ quan CSĐT Bộ Công vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm nghiêm trọng các quy định". Trong đó có ông Nguyễn Trọng Đường, nguyên Giám đốc VNCERT, hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ TT&TT; Ngô Quang Huy, nguyên Phó Giám đốc VNCERT, hiện là Phó Chánh văn phòng Bộ TT&TT.

Ngày 30/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với 9 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Trọng Đường, nguyên Giám đốc VNCERT, hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ TT&TT; Ngô Quang Huy, nguyên Phó Giám đốc VNCERT, hiện là Phó Chánh văn phòng Bộ TT&TT; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Công ty AIC (đang bị truy nã); Đỗ Văn Sơn, Trưởng Ban quản lý dự án 2 Công ty AIC; Nguyễn Văn Thế, Trưởng Ban KT 7 Công ty AIC; Nguyễn Vũ Cuờng, Giám đốc Công ty Khang Phát; Mai Phương Nam, Phó Giám đốc Công ty Khang Phát; Đặng Xuân Minh, Giám đốc Công ty BTC Value; Nguyễn Quốc Việt, Thẩm định viên Công ty BTC Value.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ trong quá trình lập, phê duyệt, tổ chức đấu thầu “Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế” do Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (gọi tắt là VNCERT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) thực hiện trong năm 2017, xác định ông Nguyễn Trọng Đường, nguyên Giám đốc VNCERT đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới thông đồng với Công ty TNHH TM&DV Khang Phát (đơn vị tư vấn), Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value và nhà thầu cung cấp thiết bị là Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), "Vi phạm nghiêm trọng các quy định" của Luật Đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.