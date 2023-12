Bản tin Hình sự: Triệt phá đường dây buôn phụ nữ sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng/người

TPO - TIN NÓNG ngày 26/12: Ông Lưu Bình Nhưỡng trục lợi hàng trăm nghìn USD, bị khởi tố thêm tội danh; Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng được đề nghị giảm hình phạt từ chung thân xuống 20 năm tù; Triệt phá đường dây buôn phụ nữ sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng/người...

Ngày 26/12, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an Đắk Nông triệt phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc núp bóng hình thức môi giới hôn nhân tại TPHCM, Đắk Nông và các tỉnh miền Tây. Bước đầu cảnh sát đã tạm giữ Vày Tuyết Mai, Nguyễn Thị Nho và Trần Quang Phát. Theo điều tra, Mai là người gốc Hoa và có chồng người Trung Quốc và được gợi ý tìm phụ nữ Việt Nam bán cho người Trung Quốc dưới danh nghĩa môi giới hôn nhân. Mỗi trường hợp thành công, Mai được trả công 200-300 triệu đồng tùy vào độ tuổi cũng như nhan sắc của nạn nhân. Để dụ dỗ các phụ nữ Việt, Mai và đồng bọn hứa hẹn với các nạn nhân về viễn cảnh cuộc sống giàu sang với chồng Trung Quốc và sẽ nhận được số tiền hồi môn 80-120 triệu đồng. Bằng thủ đoạn như trên, từ tháng 5 đến nay, Mai cùng đồng bọn đã lừa gạt, tuyển chọn và chuyển giao hàng chục phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để nhận tiền.

Ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố thêm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Bước đầu, CQĐT xác định, ông Nhưỡng đã trục lợi hàng trăm nghìn USD. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Lưu Bình Nhưỡng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại huyện Thái Thụy.

Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát.

Tại phiên toà xét xử vụ án “Chuyến bay giải cứu” sáng 26/12, ở phần tranh tụng, đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an), xét thấy bị cáo có sự ăn năn, hối cải và khắc phục số tiền hơn 18 tỷ đồng nên đề nghị giảm mức án chung thân xuống 20 năm tù.

TAND Hà Tĩnh đã tuyên phạt Hoàng Thị Liêu (59 tuổi) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, do túng thiếu cần tiền trả nợ, Liêu đã “nổ” mình có các mối quan hệ có thể xin vào làm việc tại các cảng hàng không và cam kết thời hạn nhằm lừa đảo 6 người với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) vừa bắt quả tang Tráng Pà Chống (SN 1955) khi đối tượng đang vận chuyển trái phép hơn 11.900 viên ma túy tổng hợp cùng với 1 khẩu súng carbine.

Công an Thanh Hóa đã bắt tạm giam Trần Thị Hạnh (SN 1984) ở xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hoá về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Hạnh giả danh công an và quen biết với một người đàn ông khi đi làm thiện nguyện. Khi người vợ người đàn ông bị lừa đảo qua mạng xã hội và mất 2,7 tỷ đồng, người đàn ông đã gọi điện nhờ Hạnh giúp đỡ để đòi lại số tiền đã mất. Tiếp đó, Hạnh hướng dẫn nạn nhân viết đơn tố giác tội phạm gửi đến công an và trong quá trình này, Hạnh nhiều lần yêu cầu gia đình nạn nhân đưa tiền cho mình để “lo việc”...với tổng số tiền lên tới gần 1 tỷ đồng.

Công an Bắc Ninh đã tạm giữ Nguyễn Hoài Trương (SN 1984, TP HCM). Trương khai, từ năm 2022 đến nay đã sử dụng nhiều số điện thoại “rác”, 19 tài khoản ngân hàng để gọi điện, kết bạn Zalo với các chủ cửa hàng tạp hoá, photocopy để giới thiệu giấy in giá rẻ. Khi bị hại đặt hàng, đối tượng đặt mua giấy in từ một cửa hàng khác giao đến cửa hàng của bị hại, rồi yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản của Trương. Với thủ đoạn này, Trương đã lừa đảo chiếm đoạt được khoảng 5 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.