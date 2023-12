Bản tin Hình sự: Người phụ nữ trút 'mưa dao' lên tình trẻ vì không muốn sống chung

TPO - TIN NÓNG ngày 24/12: Ngã ngửa với chân dung 'hot girl' bán hàng hiệu; Cô dâu bị chém trọng thương trong ngày cưới; Kẻ phóng hỏa giết người lĩnh án tử hình; Người phụ nữ trút 'mưa dao' lên tình trẻ vì không muốn sống chung...

Nguyễn Thị Phi Yến, 54 tuổi và anh Lê (kém bà Yến gần 20 tuổi) chung sống như vợ chồng từ năm 2015, thuê trọ trên đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp. Quá trình chung sống, anh Lê thường xuyên uống rượu bia, chửi bới và đánh đập người tình. Do quá bế tắc, không muốn tiếp tục chung sống nên bà Yến mang theo 4 con dao, đi bộ đến công trình xây dựng gần nhà, nơi anh Lê làm phụ hồ. Thấy người tình đang ngủ ở góc công trình, bà Yến cầm dao đâm một nhát vào ngực anh này. Anh Lê bật dậy chưa kịp phản ứng, bị Yến đâm thêm nhiều nhát cho đến khi gục xuống. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, thoát chết nhưng phải mang thương tích 90%. Quá trình điều tra, anh Lê không yêu cầu Yến bồi thường thiệt hại. TAND TP HCM sẽ đưa bà Yến ra xét xử ngày 26/12 về tội Giết người, với khung hình phạt 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an TP Hà Tĩnh đang tạm giữ Hoàng Đức Long (23 tuổi, Bắc Ninh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Long thuê tài khoản ngân hàng mang tên "Ngo Huyen Trang" với mục đích nhận và chuyển tiền qua Internet Banking, rồi thuê tài khoản Facebook đổi tên thành "Huyền Ngô Trang" cho trùng với tên chủ tài khoản ngân hàng. Sau đó, Long đăng bài cần thanh lý chiếc ví Louis Vuitton và túi Gucci, đính kèm hình ảnh. Khi có người hỏi mua, Long yêu cầu nạn nhân chuyển tiền thanh toán trước rồi chuyển túi, ví cho sau. Bằng thủ đoạn này, Long đã chiếm đoạt hơn 18 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa tìm thấy thi thể bà Lý Thị Thú (57 tuổi) bị rơi xuống nước mất tích. Trước đó, trong lúc đi qua cây cầu tạm để ra đồng sạ lúa, bà Thú không may bị trượt chân rớt xuống dòng nước lạnh giá và mất tích.

Công an Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ 4 đối tượng trộm cắp tài sản có tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng tại cửa hàng FPT ở phố Công Hà gồm: Đặng Gia Tạo (27 tuổi); Đặng Gia Nhân (31 tuổi); Hoàng Đình Bình (35 tuổi); Hoàng Đình Tuyển (29 tuổi).

Đang tổ chức đám cưới, chị H.T.H (23 tuổi) bị người yêu cũ là Đoàn Hữu Dũng (28 tuổi) cầm dao đến chém 4 nhát liên tiếp. Hậu quả, chị H bị trọng thương. Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã bắt giữ Dũng.

Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, Ngọc Anh đã cho nhiều người vay tiền với thủ tục vay đơn giản, không cần thế chấp tài sản, song phải chịu lãi suất cao. Nếu người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn, đối tượng sẽ cộng tiền lãi vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi hoặc đe doạ người vay phải thanh toán cả tiền gốc và lãi. Để điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, Ngọc Anh lên mạng mua và cài đặt ứng dụng (App) nhằm quản lý việc cho vay.

Viện KSND Bình Dương vừa chuyển hồ sơ, cáo trạng vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) sang tòa án cùng cấp để đưa vụ án này ra xét xử. Được biết, do quá thời hạn điều tra, vụ án được tách ra để vừa xét xử, song vẫn tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm người quản lý, cấp phép xây dựng trong vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết ở Bình Dương.

TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1994, TP Long Xuyên) về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, Nghĩa nghe tin mẹ mình bị gia đình bà Hồ Thị Trúc Linh (SN 1974) đánh liên quan đến tiền chơi hụi nên mua xăng đến nhà bà Linh. Lúc này, bà Linh đang đứng trước nhà với Đào, Ly, Nhân (con ruột, con rể bà Linh) và Trang (người cùng xóm). Nghĩa đi đến tạt xăng vào nơi bà Linh đứng, làm xăng trúng vào người bà Linh và chân của Nhân, Đào, Ly rồi dùng quẹt ga (bật lửa) châm lửa đốt. Hậu quả, bà Linh tử vong sau đó, những người khác bị thương nặng.