Bản tin Hình sự: Vợ chém chết chồng vì mâu thuẫn chuyện không cho dùng điện thoại

Xảy ra mâu thuẫn vì việc bà Nguyễn Thị Hào (SN 1969) giấu điện thoại không cho chồng là ông B.V.M (SN 1958) sử dụng điện thoại nên cả hai đánh nhau trước sân nhà. Trong lúc đánh nhau, bà Hào thấy một con dao ở trên kệ bê tông ngay gần đó nên đã lấy chém nhiều nhát trúng đầu ông M. Sau đó, bà Hào tiếp tục dùng dao tấn công vào cổ ông M cho đến khi ông này nằm bất động tại chỗ rồi tử vong. Công an Bà Rịa – Vũng Tàu đang điều tra vụ việc.

Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) vừa bắt giữ một chiếc xe tải chở thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ do Hồ Đình Toàn (SN 1986) làm tài xế. Toàn khai nhận, số hàng trên là của anh Đinh Công Quỳnh (SN 1991). Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên thùng xe tải có chở 7 thùng gà đông lạnh không đầu, 5 thùng chứa chân gà đông lạnh, 2 thùng xúc xích, 1 thùng cá viên chiên, tôm viên với tổng trọng lượng 200kg.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thị Bảo Yến (30 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Yến là nhân viên ngân hàng, tham gia chơi chứng khoán, vay mượn của nhiều người với số tiền lớn nhưng không có tiền trả nợ. Khi bị đòi nợ ráo riết, Yến thuyết phục bà N.T.T.L cho vay số tiền lớn với lý do đáo hạn ngân hàng. Thấy Yến là nhân viên ngân hàng nên bà N.T.T.L tin tưởng cho vay 2 tỷ đồng.

Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vừa khởi tố, bắt giam Huỳnh Châu (43 tuổi) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Hiếp dâm”. Trước đó, Châu mang theo dao và 1 bình xịt hơi cay đến đợi gặp chị T.L.D.H. (42 tuổi, là người có quan hệ tình cảm nhiều năm với Châu) để nói chuyện níu kéo tình cảm. Khi Châu yêu cầu chị H về sống chung nhưng bị khước nên liền lấy dao ra đe dọa, sau đó dùng dao cắt túi áo khoác chị H lấy 1 điện thoại di động. Khi chị H bỏ chạy, Châu lấy xe máy của chị H đuổi theo, dùng 2 tay kẹp giữ chị H chở đến nhà nghỉ, kéo chị H vào phòng chốt cửa lại, giữ chị H trong nhiều giờ và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang KONG VANG XIONG (SN 1987), Quốc tịch Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ 12 bánh hê-rô-in; 22.400, viên ma túy tổng hợp; 12,1 kg ke-ta-min (tổng trọng lượng khoảng 21,1kg ma túy các loại); 1 khẩu súng ngắn có ký hiệu P365; và 100 viên đạn; 1 xe bán tải; 3 điện thoại di động và một số tang vật khác.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt khẩn cấp và tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của ông Nguyễn Công Thành, Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Phù để điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, luật sư, nhà báo) và Trần Văn Sỹ (luật sư, 66 tuổi) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo điều tra, Hàn Ni và Sỹ đã tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Hà Thị Huệ (SN 1992, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trốn thuế”. Theo điều tra, từ đầu năm 2021 đến năm 2023, Huệ đã lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa (nhôm thỏi) tại Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng để thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng trên 8,2 tỷ đồng.