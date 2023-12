Bắt khẩn cấp một Phó phòng TN&MT ở Phú Thọ

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện bắt khẩn cấp và tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của ông Nguyễn Công Thành, Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Phù Ninh (Phú Thọ).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Công Thành đang bị điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2022 đến năm 2023, ông Thành đã tạo điều kiện hợp thức cho việc xử lý hồ sơ cấp phép san hạ cốt nền không đúng quy định. Hành động này đã dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp thực hiện khai thác tài nguyên đất trái phép tại nhiều khu vực thuộc xã và thị trấn trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan công an trên địa bàn thực hiện một cuộc rà soát, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản. Đặc biệt là những hành vi lợi dụng việc san hạ cốt nền để thực hiện việc khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra và mở rộng để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.