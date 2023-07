Khởi tố một chủ tịch xã về tội giả mạo trong công tác

TPO - Chủ tịch UBND xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) bị công an khởi tố để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Ngày 24/7, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thống - Chủ tịch UBND xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên) để điều tra về hành vi "giả mạo trong công tác" theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Theo nguồn tin, ông Thống bị khởi tố điều tra liên quan đến việc giả mạo để được cấp đất đền bù giải tỏa cho một người thân.

Bị can được áp dụng biện pháp tại ngoại, tuy nhiên để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi UBND huyện Duy Xuyên kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Thống.

Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên Phan Xuân Cảnh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Thống kể từ ngày 20/7 cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.