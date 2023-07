Sáu tháng, Thanh tra Quảng Nam phát hiện một vụ tham nhũng, kỷ luật cảnh cáo một phó chủ tịch xã

TPO - Sáu tháng đầu năm 2023, số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra tại tỉnh Quảng Nam là một vụ, có một người là cấp phó bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Thông tin được ông Nguyễn Đức Tiến – Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, sáng 11/7.

Sáng 11/7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2023, khai mạc Kỳ họp thứ 15. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự.

Tại kỳ họp, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2023, số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra là một vụ, có một người là cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật (cảnh cáo) do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Cụ thể, qua thanh tra toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Tân An, xã Tam Xuân I (huyện Núi Thành) phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu phạm tội nên đã làm văn bản chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra. Hiện nay, Cơ quan điều tra Công an huyện Núi Thành đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra.

Ngoài ra, liên quan vụ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra tại xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, ông Bùi Văn Thông - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông, bị xử lý với hình thức cảnh cáo vì thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Toàn tỉnh tiến hành 116 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành 59 kết luận thanh tra, đã phát hiện sai phạm 50.562,671 triệu đồng và 18.057 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 39.632,03 triệu đồng và 18.057 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 71 tập thể, 111 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.

Tiến hành 30 cuộc thanh tra lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, ban hành kết luận 14 cuộc. Kết quả thanh tra phát hiện sai phạm 20.561,043 triệu đồng, 18.057 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 18.801,587 triệu đồng, 18.057 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 18 tập thể, 28 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét theo thẩm quyền một trường hợp.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tiến hành 15 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 5 cuộc, kết quả thanh tra tại 24 đơn vị đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 543,238 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 6 tập thể, 13 cá nhân...

Theo báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam, sáu tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng GRDP ước tính giảm 9,2% so với cùng kỳ, có mức tăng trưởng thấp thứ 2 so với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước (xếp vị thứ thấp nhất so với 5 tỉnh kinh tế trọng điểm miền Trung và 14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ). Tuy vậy, quy mô GRDP tỉnh Quảng Nam vẫn nằm trong nhóm các tỉnh thành có quy mô nền kinh tế lớn trên cả nước, xếp vị thứ 23/63 tỉnh, thành phố.

Ước thu ngân sách sáu tháng là 12.386 tỷ đồng (46,4% so với dự toán), trong đó, một số ngành thu đạt và vượt như: thủy điện, bia và nước giải khát, du lịch...

Một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt theo kế hoạch đề ra; khu vực công nghiệp có sự sụt giảm mạnh 24,3%, kéo theo tốc độ tăng trưởng GRDP giảm; thu ngân sách chưa đạt so với dự toán giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực: đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản còn nhiều bất cập, chưa được xử lý, khắc phục; vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại kéo dài liên quan đến đất đai vẫn còn xảy ra;việc tổ chức thi hành một số bản án hành chính của chính quyền các cấp còn chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, kỳ họp tập trung xem xét, thảo luận để quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng...

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 11 - 13/7.