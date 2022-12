Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân

TPO - Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ" liên quan vụ "chuyến bay giải cứu".

Ngày 31/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân (SN 1979, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định tố tụng nêu trên.

Như vậy, quá trình điều tra vụ án từ cuối tháng 1/2022 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam gần 40 bị can, trong đó người có chức vụ cao nhất là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Năm 2021, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người.

Lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỉ đồng và hàng trăm ngàn USD.