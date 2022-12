Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Bắt Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng

TPO - Theo thông tin Bộ Công an, ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về sai phạm liên quan vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Ngày 22/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, để điều tra về tội nhận hối lộ. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Ông Chử Xuân Dũng, 49 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội. Trước khi làm phó chủ tịch UBND TP Hà Nội từ năm 2020, ông Dũng từng giữ các chức vụ giám đốc, phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, ông Chử Xuân Dũng là Phó và Trưởng ban Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội.

Bị khởi tố cùng tội danh với ông Dũng có ông Vũ Hồng Nam (SN 1963, nguyên cán bộ Đại sư quán Việt Nam tại Nhật Bản).

Cạnh đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bà Phạm Bích Hằng (SN 1969, giám đốc Công ty Cổ phần vina Mi Chi) về tội “Đưa hối lộ”.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu".

Như vậy, quá trình điều tra vụ án từ cuối tháng 1/2022 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 30 bị can, trong đó người có chức vụ cao nhất là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Năm 2021, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người.

Tại cuộc họp báo hồi cuối tháng 6, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỉ đồng và hàng trăm ngàn USD.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu" người Việt từ nước ngoài về trong các đợt COVID-19 vừa qua, có chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỉ đồng.