Bản tin Hình sự: Vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải vướng vòng lao lý

TPO - TIN NÓNG ngày 21/12: Triệt phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia; Công an thông báo kết quả điều tra vụ khai quật tử thi sau 3 tháng chôn cất; Vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải vướng vòng lao lý...

Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Đỗ Thắng Hải (SN 1963), Thứ trưởng Bộ Công thương về tội “Nhận hối lộ”. Đây là diễn biến của quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Công an tỉnh Đắk Nông thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ khai quật tử thi đã chôn cất hơn 3 tháng. Cụ thể, sau quá trình xác minh, Công an tỉnh Đắk Nông xác định được thi thể ông N.B.T (SN 1976, quê Vĩnh Phúc, ngụ huyện Đắk Mil) khi cấp cứu và khâm liệm không có vết thương hở ngoài da. Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân chết của ông T loại trừ do độc chất gây nên, loại trừ chấn thương hệ thống xương. Trên cơ sở kết quả xác minh, công an xác định, việc ông T chết vào ngày 15/7/2023 không có dấu hiệu phạm tội.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ cháy chung cư Carina Plaza (1648 Võ Văn Kiệt quận 8, TPHCM) khiến 13 người tử vong, hội đồng xét xử đã cho đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án. Theo vị đại diện Viện Kiểm sát, qua phần thẩm vấn tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Quốc Tuấn đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Lời khai nhận tội của hai bị cáo trong vụ án là phù hợp với hồ sơ vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát xác định, cáo trạng truy tố hai bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt mức án chung thân đối với Nguyễn Thanh Quang (1982) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Quang là cán bộ tín dụng của một ngân hàng chi nhánh tại Đà Nẵng và được lãnh đạo phòng tín dụng đưa hồ sơ vay vốn của Công ty TNHH V (do bà M.T.K. làm giám đốc) để làm thủ tục. Khi ngân hàng xác nhận đồng ý cấp tín dụng cho Công ty TNHH V. số tiền 25 tỷ đồng, Quang không giao cho bà K mà đưa cho một số bị hại xem và đưa ra thông tin gian dối là bà K có nhu cầu vay tiền để tất toán khoản vay tại ngân hàng khác, lấy tài sản bảo đảm về thế chấp vay vốn, qua đó làm các bị hại tin tưởng giao tiền rồi chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng.

Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án "Mua bán người" xảy ra tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát. Theo đó, bằng các thủ đoạn tuyển người đi lao động ở các quán bar, nhà hàng, khách sạn trong nước và nước ngoài với mức lương cao, sau đó lợi dụng người lao động không biết đường và tính chất công việc, Tẩn Ông Cao (SN 1993), Lý Láo San (SN 2000) và Lý A Hồng (SN 2003) đã lừa, đưa nhiều người qua biên giới Lào và giao cho một nhóm người Trung Quốc đưa tiếp vào Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tại tỉnh Bokeo, Lào. Sau khi đưa đến nơi làm việc, những người dân này tiếp tục bị khống chế, ép buộc ký kết hợp đồng lao động có nhiều điều khoản bất lợi, ép sử dụng các ứng dụng game online, để tiến hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến và tìm kiếm, dụ dỗ người chơi game online, thu lợi bất chính cho các ông chủ.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng với thủ đoạn hết sức tinh vi là tuyển cộng tác viên bán vé máy bay giá rẻ và giả mạo các trang web bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã khởi tố Tô Bá Hoài Nam (SN 2005) về tội cố ý gây thương tích. Theo điều tra, Nam không những không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà còn vượt chốt kiểm tra nồng độ cồn, tông gãy chân một Thiếu tá CSGT.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Đình Ý, theo lệnh truy nã của Công an quận Ba Đình về tội danh “Giết người”. Trước đó, ngày 11/9/1991, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu tại nhà, Nguyễn Đình Ý dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào vùng cổ trái của ông Trần Quang Hiển (SN 1971, trú Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) dẫn đến tử vong. Sau khi gây án Ý đã bỏ trốn.

Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Lê Hoàng Duy (39 tuổi) và Trần Quốc Trung (46 tuổi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, lợi dụng người dân sơ hở trong việc bảo vệ tài sản, Duy và Trung thực hiện 9 vụ trộm xe máy tại 4 quận trung tâm và TP Thủ Đức, TPHCM.

Lực lượng chức năng xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau) vừa phát hiện anh M.V.C (33 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể đã phân hủy. Theo thông tin ban đầu, sau nhiều ngày không thấy anh C ra khỏi nhà, nghi xảy ra chuyện chẳng lành nên mọi người tiến hành tìm kiếm. Sau đó, mọi người phát hiện anh C tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà cha dượng là ông N.V.T. Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông T và mẹ của C phải đi làm thuê trên Bình Dương, còn nạn nhân ở lại nhà cha dượng. Nạn nhân không có việc làm ổn định.