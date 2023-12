Bắt khẩn cấp hai đối tượng trộm liên tiếp 9 xe máy

TPO - Lợi dụng người dân sơ hở trong việc bảo vệ tài sản, Duy và Trung thực hiện 9 vụ trộm xe máy tại 4 quận trung tâm và TP Thủ Đức, TPHCM.

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM bắt khẩn cấp Lê Hoàng Duy (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Trần Quốc Trung (46 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cơ quan công an cũng bắt giữ Nguyễn Vĩnh Phước (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Qua công tác nắm tình hình và tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, PC02 phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động phạm tội trộm cắp, cướp giật tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định Duy là đối tượng nghi vấn nên kiểm tra nhà trọ của người này tại quận Bình Thạnh và phát hiện một xe máy là tang vật của vụ trộm.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên rủ Trung nhiều lần đi trộm cắp xe máy tại các cửa hàng không có người trông coi.

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Duy và Trung thực hiện trót lọt 9 vụ trộm xe máy ở quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và TP Thủ Đức.

Trộm được xe, Duy đem bán cho Phước với giá từ 2-15 triệu đồng, tùy từng loại xe. Sau khi mua xe, Phước đăng lên mạng xã hội bán lại để kiếm lời từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Công an xác định, Phước biết rõ xe máy của Duy là do trộm cắp mà có được nhưng vẫn thu mua. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phước, cơ quan công an thu giữ 5 xe máy có dấu hiệu bị đục số khung, số máy và nhiều tang vật liên quan.

Công an TPHCM thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng trên, hãy liên hệ PC02 (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) để trình báo, hỗ trợ điều tra.