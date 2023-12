Bản tin Hình sự: Tin mới vụ phát hiện hài cốt phụ nữ trong bể nước ở Hải Phòng

TPO - TIN NÓNG ngày 19/12: Kẻ sát hại chủ tiệm tạp hoá ở Thanh Hoá khai gì?; Sát hại bạn nhậu lúc nửa đêm rồi đến cơ quan công an đầu thú; Khởi tố người đàn ông đánh bạn học của con trai nhập viện cấp cứu; Tin mới vụ phát hiện hài cốt phụ nữ trong bể nước ở Hải Phòng...

Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án hài cốt người phụ nữ mất tích 13 năm vừa được tìm thấy trong bể nước, do có dấu hiệu hình sự. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988). Theo CQĐT, đây là vụ án khó, phức tạp, thi thể được phát hiện sau 13 năm nên hầu hết các dấu vết không còn. Trước đó, hài cốt chị Thanh vô tình được ông Nguyễn Văn Quỳ phát hiện trong bể chứa nước thải sau khu công trình phụ của gia đình, trong lúc tìm chó mất tích. Nơi thấy hài cốt chị Thanh chỉ cách nhà nạn nhân 300 m. Mẹ chồng chị Thanh cho biết con dâu mất tích sau khi mang gas đi giao vào trưa 3/12/2010. Sau đó, khi người dân tháo nước để đánh bắt thủy sản thì phát hiện xe máy của Thanh ở sát miệng cống cách nhà 500m. Ngoài ra, nhà ông Quỳ cách nhà chị Thanh khoảng 300 m, sát chân núi đá vôi, thời điểm chị Thanh mất tích, vợ chồng ông Quỳ đang phải chấp hành án tù.

Chị L.T.H (SN 1995, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) đang bán hàng tạp hóa thì Lê Ngọc Hưng (SN 2008, đang làm công nhân) đến hỏi mua nước và ngồi uống tại quán. Uống nước xong, Hưng bất ngờ lao vào đạp lên người chị H và dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt khiến chị H tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hưng đã cướp đi một điện thoại, số tiền hơn 1,3 triệu đồng và bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận do nghiện game đánh bạc online ‘tài xỉu’ và không có tiền nạp game nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Bất đồng quan điểm trong bữa nhậu trên đường Lê Hồng Phong (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương), anh L.V.D (33 tuổi) dùng điếu cày tấn công Dòng (35 tuổi, cùng quê Thanh Hóa). Ngay lập tức, Dòng lấy dao rượt đuổi, chém anh D trọng thương rồi tử vong sau đó. Sau khi gây án, Dòng rời khỏi hiện trường rồi đến Công an TP Dĩ An đầu thú.

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng, truy tố ra trước Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội để xét xử nhiều bị can. Trong đó, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương cho rằng, Trung tướng Đỗ Quyết; Thiếu tướng Hoàng Văn Lương... có dấu hiệu của tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Song do thời hạn điều tra đã hết, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng tách sai phạm của những người này để thu thập thêm chứng cứ, đánh giá đúng mức độ và xem xét cùng vụ án khác.

Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Thượng Mỹ (44 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, em L.G.K (học sinh lớp 9, Trường THCS thị trấn La Hà) vừa đi xe đạp ra khỏi cổng trường thì bị ông Mỹ (cha của P.D.Kh, bạn học cùng lớp K) từ phía sau áp sát và đánh đập. Khi cháu K phản kháng thì ông Mỹ dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối… đánh vào những vị trí hiểm trên cơ thể. Đánh xong, ông Mỹ bỏ đi, cháu K ngồi gục xuống nền đường. Bác sĩ chẩn đoán cháu K bị tổn thương nội sọ và chuyển vào điều trị tại Khoa ngoại thần kinh, tỷ lệ thương tật 12%. Ngoài ra cháu còn bị bể một chiếc răng, chấn thương quai hàm.

Ngày 18/12, Chi nhánh của một ngân hàng xác nhận, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Nguyễn Phạm Hoàng - nguyên Phó phòng Khách hàng, chi nhánh huyện Đak Pơ để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, trong thời gian làm việc, Hoàng đã vay mượn của người dân bên ngoài khoảng 7,3 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

TAND TP Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm Trương Quang Anh Đức (23 tuổi) và Trần Nguyễn Duy Phương (35 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Tại phiên toà, rất đông sinh viên bị lừa đứng tên mua hàng trả góp và đại diện các công ty tài chính đến tham dự. Theo cáo trạng, hai thanh niên vừa nêu đã "mượn tên" hàng trăm sinh viên làm giả hợp đồng mua hàng trả góp, chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng của các công ty tài chính.

Ngoài cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trong quá trình nghiên cứu, nghiệm thu tài nghiên cứu kit test, thượng tá Sơn (Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân Y) còn chế tăm bông, ống môi trường giao Công ty Việt Á bán, hưởng lợi hơn 2,1 tỷ đồng.