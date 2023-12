Bản tin Hình sự: Nữ nhân viên tuổi teen bán dâm cho khách tại cơ sở massage

TPO - TIN NÓNG ngày 16/12: Triệt phá đường dây cho 10.000 lượt người vay lãi nặng; Tài xế taxi công nghệ bị cướp đâm nhiều nhát; Cô gái 20 tuổi và 4 thanh niên phê ma túy trong căn phòng thuê; Nữ nhân viên tuổi teen bán dâm cho khách tại cơ sở massage...

Kiểm tra đột xuất cơ sở massage trên phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) do Đỗ Ức Huy (33 tuổi, trú huyện Quế Sơn) làm chủ,cảnh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Qua xác minh, 2 gái bán dâm gồm C.T.N. (17 tuổi) và C.T.S. (25 tuổi, cùng trú tỉnh Điện Biên).Tại thời điểm bắt quả tang, cơ sở massage có 2 nhân viên quản lý là Phan Văn Thịnh (19 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) và Đinh Hoàng Anh (38 tuổi, trú tỉnh Hậu Giang). Trong đó, Thịnh là nhân viên thu tiền vé (150.000 đồng/lượt) và tiền mua dâm 400.000-500.000 đồng/lượt; Anh là nhân viên hướng dẫn khách lên phòng và bố trí nhân viên phục vụ cho khách. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Thịnh và Anh về tội chứa mại dâm.

Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh thành lập 5 tổ công tác tổ chức đồng loạt khám xét 6 địa điểm, bắt giữ 41 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi. Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận đã sử dụng khoảng 400 tỷ đồng với khoảng 100.000 lượt người vay trên khắp cả nước, mức lãi suất cao nhất là 9.700 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 349,8%/năm). Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 120 tỷ đồng.

Nảy sinh ý định cướp tài sản, Nguyễn Văn Mạnh (SN 2008, quê tỉnh Bạc Liêu) gọi xe taxi chở tới một đoạn đường vắng người trong đêm thuộc phường Hội Nghĩa (TP Tân Uyên, Bình Dương), sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người tài xế. Thời điểm này, có người dân phát hiện nên tri hô gặp lúc lực lượng Công an phường Hội Nghĩa đang tuần tra đã chạy tới bắt giữ đối tượng Mạnh, đồng thời đưa anh tài xế đi cấp cứu.

Thuê phòng tại căn nhà trong hẻm ở quận Tân Bình (TPHCM), cô gái H’Ngõ Niê (20 tuổi, quê Đắk Lắk) phê pha ma túy với 4 thanh niên là Nguyễn Ngọc Chính (21 tuổi), Nguyễn Trung Tính (21 tuổi), Đỗ Văn Hẹ (19 tuổi), Nguyễn Minh Hồng (30 tuổi, cùng quê Bình Định) thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang. Qua làm việc, các đối tượng này thừa nhận mua ma túy và thuê phòng từ Nguyễn Hữu Lanh (20 tuổi, quê Cà Mau) với giá 2,8 triệu đồng để cùng nhau sử dụng. Công an quận Tân Bình đang lập hồ sơ, xử lý các đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Với thủ đoạn tạo tài khoản Zalo giả mạo, Phan Huỳnh Quỳnh Như (SN 1997, ngụ tại TP. Huế) đưa ra thông tin “gia đình về Việt Nam không đem tiền mặt”, “mượn tiền để cho gia đình sử dụng”, “mượn tiền để chữa bệnh tại TP. HCM”… đối với bị hại để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Như để xử lý theo quy định.

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã bắt giữ Đinh Nam Duy (45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Duy là bị can trong vụ án xảy ra vào năm 2002 và trốn truy nã 21 năm về tội danh trên. Theo hồ sơ, ngày 16/4/2002, Duy được giao chở 912 thùng nước ngọt và 60 thùng nước khoáng từ một công ty nước ngọt ở phường Linh Trung (TP Thủ Đức) để giao cho một đại lý ở TP Bến Tre với tổng giá trị đơn hàng gần 100 triệu đồng nhưng Duy mang đi bán lấy tiền rồi bỏ trốn 21 năm.

Công an huyện Lâm Thao (Phú Thọ) bắt giữ Nguyễn Ngô Tuyên (SN 2000, trú tại khu 12, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao) do có hành vi chế tạo, sản xuất pháo nổ trái phép, thu giữ 197 khối hình trụ là pháo. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuyên lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu…. phục vụ cho việc chế tạo, sản xuất pháo nổ.