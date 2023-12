Bản tin Hình sự: Chàng trai tử vong vì tự chế pháo nổ tại nhà

TPO - TIN NÓNG ngày 14/12: Hàng xóm vác dao giải quyết mâu thuẫn, 1 người tử vong; Tạm giữ đối tượng thông chốt, tông gãy chân thiếu tá cảnh sát giao thông; Nữ sinh 19 tuổi ở TPHCM mất liên lạc với gia đình hơn 1 tháng; Chàng trai tử vong vì tự chế pháo nổ tại nhà..

Theo lãnh đạo UBND phường Tràng Cát, quận Hải An (TP Hải Phòng), em Phạm Mạnh C (18 tuổi) tự chế pháo nổ tại bàn học ở gian bếp thì bất ngờ pháo phát nổ. Hậu quả, gian bếp bị hư hỏng nặng, bản thân C bị thương nặng và tử vong sau khi được chuyển tới bệnh viện. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hải An điều tra làm rõ.

Công an Hà Tĩnh đã triệu tập, làm việc với 11 trường hợp có hành vi quá khích, kích động người dân thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) cản trở việc ngành chức năng cắm mốc quy hoạch mỏ cát Mỹ Yên, phục vụ làm dự án cao tốc Bắc - Nam.

Xảy ra mâu thuẫn, ông Lô Văn T (SN 1961) và ông Lô Xuân Chiển (hàng xóm trú cùng bản) cầm gậy, dao lao vào đánh nhau. Phát hiện sự việc, những người xung quanh đã đến can ngăn nhưng không được. Sau vụ việc, ông T bị thương nặng và tử vong sau đó không lâu. Ông Chiển bị thương nặng ở tay, ngực. Công an xã Châu Kim (Quế Phong, Nghệ An) đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã ban hành cáo trạng truy tố ông Đặng Gia Dũng (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông) và 5 bị can về các tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ (Dự án hạ tầng KCN Nhân Cơ).

Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang tạm giữ Tô Bá Hoài Nam (SN 2005). Trước đó, khi phát hiện có chốt kiểm tra của CSGT, Nam đã rồ ga vượt chốt rồi tông trúng người thiếu tá cảnh sát giao thông khiến cán bộ này bị gãy chân.

Vừa ra tù được 2 ngày, Nguyễn Hùng Cường (28 tuổi) đến một nhà nghỉ tìm gặp bà L.X (chủ nhà nghỉ) nhiều lần nhưng không gặp nên Cường vào phòng bếp phá đồ đạc. Thấy vậy, bà L.T.T (58 tuổi, nhân viên nhà nghỉ) đến hỏi chuyện thì bị Cường lao tới dùng tay đánh liên tục nhiều cái vào vùng mặt và vùng đầu, bị tổn thương cơ thể là 4%. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã bắt tạm giam Cường về tội "Cố ý gây thương tích".

Công an phường 4 (quận Tân Bình, TP HCM) vừa phát đi thông báo tìm chị Võ Thị Thu Trang (19 tuổi, Kiên Giang, sinh viên Trường Đại học Văn Hiến) mất liên lạc với gia đình hơn 1 tháng qua. Trước đó, bố của chị Trang liên hệ nhiều lần với con gái không được nên tìm đến phòng trọ để hỏi thăm thì thấy cửa khóa. Sau đó, ông này liên hệ chủ nhà trọ để mở khóa kiểm tra và thấy đồ đạc của con gái vẫn còn nguyên ở bên trong. Được biết, ngày 8/11, chị Trang có đến lớp học và sau đó tự ý thoát các nhóm học tập trên mạng xã hội Zalo, hủy kết bạn Zalo với các bạn học chung.

TAND TPHCM quyết định đưa vụ ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX thương mại TPHCM – Saigon Co.op) và 8 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28, 29/12 tới đây. Tòa án xác định Saigon.Co.op là bị hại duy nhất của vụ án và triệu tập đại diện doanh nghiệp này tham gia phiên tòa.