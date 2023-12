Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị đâm tử vong vì ‘khuyên’ vợ người khác ly hôn

TPO - TIN NÓNG ngày 12/12: Nghi án mẹ trầm cảm sát hại con trai 1 tuổi rồi tự tử; Lời khai bất ngờ của kẻ sát nhân vụ thảm án 3 người tử vong ở Cà Mau; Người đàn ông bị đâm tử vong vì ‘khuyên’ vợ người khác ly hôn ...

TAND Đà Nẵng tuyên Lê Thanh Tùng (28 tuổi) mức án 15 năm tù về tội Giết người. Theo cáo trạng, Tùng và cha ruột phát hiện tin nhắn, hình ảnh quan hệ thân thiết giữa vợ mình và anh Trường (28 tuổi, Quảng Trị) nên hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Chị Cúc bắt đầu có ý định ly hôn. Khi Tùng không liên lạc được với chị Cúc, dò hỏi người quen thì biết chị đang ngồi nhậu với Trường và nhóm bạn. Sau đó, Tùng mang dao, chạy xe máy đến, hỏi anh Trường lý do xúi vợ mình ly hôn. Anh Trường thừa nhận, cho biết coi chị Cúc "như em gái" nên nói vậy. Sau khi bị ném ly thủy tinh nhưng không trúng, anh Trường thách thức và bị Tùng rút dao đâm một nhát vào ngực trái khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Phát hiện vợ là chị N.T.P (34 tuổi) bị thương ở cổ tay còn con trai 1 tuổi tên L.N.G.H nằm bất tỉnh trên giường ngủ trong căn nhà thuê, người chồng nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé H đã tử vong trước khi nhập viện, còn chị P được cấp cứu kịp thời. Bước đầu, Công an TP Thuận An (Bình Dương) nhận định, người mẹ trầm cảm dẫn tới sát hại con rồi tự tử. Tại hiện trường, vùng cổ của bé trai có vết bầm do tác động ngoại lực.

Hôm nay (12/12), theo kế hoạch, TAND TPHCM sẽ xét xử hai Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam là ông Lê Hồng Nam và Trần Thanh Tú về tội "Đánh bạc". 39 bị cáo khác trong vụ án bị xét xử về tội "Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc". Tuy nhiên, phiên xử đã tạm hoãn và chưa được tòa công bố lý do.

Liên quan đường dây sử dụng giấy tờ giả để đăng ký xe máy, ngày 11/12, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 23 người, trong đó có 14 người bị khởi tố về hành vi "Giả mạo trong công tác"; 7 người bị khởi tố về hành vi "Sử dụng tài liệu giả".

Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của UBND tỉnh Thanh Hoá cho thấy, trong tổng số vụ thụ lý kiểm sát điều tra là 36 vụ việc, 74 bị can, trong đó số vụ cũ 11 vụ, 37 bị can; số vụ mới 15 vụ, 27 bị can. Giải quyết 26 vụ, 58 bị can (trong đó, đã xét xử 19 vụ, 45 bị can; trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 7 vụ, 13 bị can); còn lại đang điều tra 10 vụ, 16 bị can.

Công an TP Huế vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TT-Huế làm việc với người sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Loa phường phố Huế” liên quan đến hành vi đăng thông tin sai sự thật, gây dư luận xấu, mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trước đó, tài khoản Facebook này đăng nội dung: “Bị bắt là nhất thời, lì đòn là mãi mãi. Sau khi 26 đối tượng bị bắt, giờ lại thêm vài đối tượng bốc đầu xe chạy quanh đường Trần Hưng Đạo với những pha nẹt pô, bốc đầu, vỉa xương cá...”.

Liên quan đến vụ thảm án 3 người trong một gia đình tử vong, Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, Bạc Liêu) để điều tra 2 hành vi giết người và cướp tài sản. Khoa cho rằng mình giết vợ “hờ” là chị P.L.K. (38 tuổi, đang mang thai) do trong quá trình sống chung nhà, bị cha mẹ của vợ "hờ" nói nặng nói nhẹ nên uất ức trong lòng. Cũng theo lời Khoa, chị K từng có ý định tự tử nhưng Khoa khuyên vợ chờ sinh con rồi đi kiếm việc làm. Sau khi giết chết vợ, Khoa không can đảm để tự tử và cho rằng những đau khổ của 2 vợ chồng xuất phát từ việc cha mẹ vợ hờn trách mình kéo dài nên đã giết bố mẹ chị K là ông P.V.S (69 tuổi) và bà T.T.G (68 tuổi) để trả thù, thỏa mãn nỗi uất ức.

Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng mức án từ 5 - 6 năm tù và mức án từ 3-4 năm tù với ông Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh này) về cùng tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khải (42 tuổi) 8 năm tù, Phạm Thành Lập (33 tuổi) và Đinh Văn Thật (32 tuổi) 7 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”. Theo cáo trạng, Khải và Lập bàn nhau mua dầu lậu DO đem về bán lại cho các tàu đánh bắt hải sản. Sau đó, Lập liên lạc với một người đàn ông ở nước ngoài không rõ nhân thân lai lịch (thông qua mạng Internet) để trao đổi cách thức mua và nhận dầu DO trên biển (với giá 20.050 đồng/lít). Sau khi Lập cung cấp vị trí nhận dầu, Khải bôi xóa ký hiệu chiếc tàu cá rồi thuê Thật làm thuyền trưởng đi chở dầu lậu. Chỉ hơn 1 tháng, Thật 3 lần điều khiển tàu đến nhận tổng cộng 118.000 lít dầu (có giá trị trên 2,3 tỷ đồng) đem về Việt Nam bán với giá 20.550 đồng/lít.