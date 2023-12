Phơi bày thủ đoạn buôn lậu dầu của nhóm người ở Kiên Giang

TPO - Ngày 11/12, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "Buôn lậu" đối với bị cáo Nguyễn Văn Khải (42 tuổi), Phạm Thành Lập (33 tuổi) và Đinh Văn Thật (32 tuổi) cùng ngụ huyện An Biên (Kiên Giang).

Theo cáo trạng, từ giữa tháng 8/2022 đến gần cuối tháng 9/2022, Khải đã bàn bạc với Lập mua dầu lậu DO đem về bán lại cho các tàu đánh bắt hải sản ở vùng biển xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc và trong đất liền tỉnh Kiên Giang để kiếm lời. Nếu trót lọt, Khải trả công cho Lập 100 đồng/lít dầu.

Sau khi thỏa thuận, Lập liên lạc với một người đàn ông ở nước ngoài không rõ nhân thân lai lịch (thông qua mạng Internet) để trao đổi cách thức mua và nhận dầu DO trên biển (với giá 20.050 đồng/lít). Đồng thời, Lập nhận tiền trực tiếp từ Khải để trả tiền mua dầu lậu.

Sau khi Lập cung cấp vị trí nhận dầu, Khải bôi xóa ký hiệu chiếc tàu cá rồi thuê Đinh Văn Thật làm thuyền trưởng đi chở dầu lậu. Chỉ hơn 1 tháng, Thật 3 lần điều khiển tàu đến nhận tổng cộng 118.000 lít dầu (có giá trị trên 2,3 tỷ đồng) đem về Việt Nam bán với giá 20.550 đồng/lít.

Đến chiều tối ngày 27/9/2022, trong lúc tàu dầu của Khải cập vào đất liền tại ấp Thạnh Tiến, xã Đông Thạnh, huyện An Minh để chuẩn bị bán dầu lậu thì bị Công an huyện An Minh kiểm tra bắt quả tang.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Khải 8 năm tù, Lập và Thật mỗi bị cáo lãnh 7 năm tù về tội buôn lậu.