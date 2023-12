Bản tin Hình sự: Chồng sát hại vợ giữa đường vì ghen

TPO - TIN NÓNG ngày 13/12: Cuồng ghen, rủ vợ đi uống nước rồi sát hại; Điều tra vụ người phụ nữ mang túi đựng thi thể đến thánh đường nhờ đọc kinh; Tạm giam nam sinh viên sát hại hai cô gái ở Bắc Ninh; Tòa cấp cao bất ngờ thay đổi thời gian xét xử phúc thẩm vụ án 'Chuyến bay giải cứu'...

Cho rằng vợ là chị Lê Thị Cẩm (SN 1982) ngoại tình với người đàn ông khác nên Nguyễn Văn Dũng (SN 1975, trú tại ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) nảy sinh ý định giết vợ. Để thực hiện, Dũng mua 1 con dao Thái Lan giấu trong người rồi đến công ty chị Cẩm làm việc rủ chị đi uống nước. Khi chị Cẩm chở Dũng đi được một đoạn thì bị gã ra tay sát hại. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Dũng để điều tra về hành vi “Giết người”.

Sau khi phát hiện ông Ali A., 63 tuổi, quốc tịch Ai Cập tử vong và sợ chủ nhà la mắng, bà V.T.N.H (35 tuổi, ngụ quận 1) nhờ một người phụ nữ chở bà và thi thể người đàn ông đến thánh đường Hồi giáo trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 15, quận Phú Nhuận) để nhờ đọc kinh, mai táng. Phát hiện sự việc, người của thánh đường Hồi giáo đã trình báo Công an phường 15. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông ngoại quốc.

Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa thực hiện kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự tại Trại giam Xuân Hà - Bộ Công an (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên). Việc kiểm sát được thực hiện sau vụ 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ này. Sau cuộc kiểm sát, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh sẽ ban hành kết luận, kháng nghị, kiến nghị yêu cầu Trại giam Xuân Hà khắc phục vi phạm trong công tác quản lý giam giữ, không để xảy ra vi phạm tương tự trong thời gian tới.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Lê Thị Thu Thủy (luật sư, 47 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An).để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo kết quả điều tra, năm 2015, bà Thủy thành lập Văn phòng Luật sư Thu Thủy và Công ty cổ phần đấu giá tài sản Thành Công. Đến năm 2020 Công ty CP đấu giá tài sản Thành Công đổi tên thành Công ty đấu giá hợp danh Thành Công. Từ tháng 3 đến tháng 9/2022, nữ luật sư sử dụng nhiều thông báo bán đấu giá tài sản giả để lừa đảo bà P.T.G (38 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh), chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Vì một số lý do khách quan, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định thay đổi thời gian mở phiên tòa phúc thẩm vụ án 'Chuyến bay giải cứu' sang ngày 25/12/2023, thay vì ngày 20/12 như thông báo trước đó. Sau phiên sơ thẩm, 21 bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã làm đơn kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt và đòi lại khoản tiền đã chi chạy án. Số này có 4 người bị tuyên mức án cao nhất là chung thân, họ gồm: Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra, Bộ Công an); Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao); Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên) và Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an).

Sau nhiều ngày trinh sát, mật phục, rạng sáng 13/12, tổ công tác do Đội cảnh sát đường thuỷ số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) chủ trì đã phát hiện bắt quả tang một phương tiện tàu có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng, địa phận xã Võng La, huyện Đông Anh. Tại thời điểm kiểm tra hai người trên tàu là Nguyễn Văn H. (SN 1990 trú tại Lương Tài, Bắc Ninh) và Lê Hồng Q. (SN 2000 trú tại Thuỵ Phương quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, giấy phép khai thác khoảng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Quá trình kiểm tra, số lượng cát trong khoang thu giữ ước tính khoảng 150m3.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Thiện (19 tuổi, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) về hành vi giết người. Trước đó, Thiện quen biết và có mối quan hệ yêu đương với chị A. ở TP Từ Sơn qua mạng xã hội từ năm 2021 đến tháng 10/2023 thì chia tay. Ngày 3/12, Thiện mua một con dao rồi đi từ Huế (Thiện đang là sinh viên một trường đại học ở Huế) ra Bắc Ninh với mục đích gặp mặt chị A. một lần rồi tự tử. Ngày 4/12, Thiện hẹn gặp chị A. tại chùa Đông Lai (khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, TP Từ Sơn). Tại đây, Thiện đã dùng dao đâm chị A, chị C và anh K đều là bạn của chị A khiến chị A và chị C tử vong, anh K bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau đó, Thiện dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay tự tử nhưng bất thành.