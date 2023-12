Một luật sư bị khởi tố về tội lừa đảo

TPO - Cơ quan công an xác định bà Lê Thị Thu Thủy đã lừa đảo, chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng thông qua hoạt động của công ty đấu giá tài sản giả.

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tìm bị hại của bà Lê Thị Thu Thủy (luật sư, 47 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An).

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Lê Thị Thu Thủy để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2015, bà Thủy thành lập Văn phòng Luật sư Thu Thủy và Công ty cổ phần đấu giá tài sản Thành Công. Đến năm 2020 Công ty CP đấu giá tài sản Thành Công đổi tên thành Công ty đấu giá hợp danh Thành Công, có địa chỉ tại đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, Nghệ An.

Từ tháng 3 đến tháng 9/2022, nữ luật sư sử dụng nhiều thông báo bán đấu giá tài sản giả để lừa đảo bà P.T.G (38 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh), chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận định, ngoài bà G. còn có tổ chức, cá nhân khác bị bà Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức trên.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo tìm nạn nhân đã bị bà Lê Thị Thu Thủy chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn nêu trên.