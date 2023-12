Tài xế taxi công nghệ bị cướp đâm nhiều nhát

TPO - Nguyễn Văn Mạnh gọi xe taxi chở tới một đoạn đường vắng người trong đêm, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người tài xế. Đối tượng bị lực lượng cảnh sát đang trên đường tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Tối 15/12, nguồn tin Tiền Phong cho hay, Công an thành phố Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 2008, quê tỉnh Bạc Liêu) để điều tra liên quan đến một tài xế taxi bị tấn công trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Mạnh nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau đó, Mạnh sử dụng Google Map để tìm kiếm xe dịch vụ xung quanh khu vực phường An Bình (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì tìm được số điện thoại của anh Nguyễn Doãn Thảo để đặt xe đi phường Hội Nghĩa (thành phố Tân Uyên).

Khoảng 21h30 tối 14/12, anh Nguyễn Doãn Thảo điều khiển xe ô tô mang biển số tỉnh Nghệ An đến đón và chở Mạnh đến phường Hội Nghĩa (thành phố Tân Uyên). Khoảng 22h20 cùng ngày, khi đến phường Hội Nghĩa thì Mạnh kêu anh Thảo điều khiển xe chạy vào đường Hội Nghĩa 06 thuộc khu phố 1.

Tại đây, Mạnh kêu anh Thảo dừng xe để thanh toán tiền. Tuy nhiên, Mạnh đã dùng dao để trong túi quần ra đâm một nhát vào ngực của anh Thảo. Lúc này, anh Thảo chống trả thì bị Mạnh tiếp tục đâm nhiều nhát.

Thời điểm này, có người dân phát hiện nên tri hô gặp lúc lực lượng Công an phường Hội Nghĩa đang tuần tra đã chạy tới bắt giữ đối tượng Mạnh, đồng thời đưa anh Thảo đi cấp cứu.