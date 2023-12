Công an nhiều địa phương đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

TPO - Lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tiền đề, là động lực để thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Sáng 15/12, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) và Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 15/12 đến 29/2/2024.

Theo đó, trong thời gian ra quân, lực lượng công an là nòng cốt phát huy tinh thần chủ động, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm. Phối hợp, gắn kết với các địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” rộng khắp.

Đồng thời, chủ động, quyết liệt tấn công các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, bảo đảm cho nhân dân bình yên đón lễ Noel 2023, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các lễ ra quân: