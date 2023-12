Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn

TPO - Đợt ra quân kéo dài hơn 2 tháng và Công an TPHCM tập trung đấu tranh với tội phạm đường phố, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản để người dân yên tâm đón Tết.

Sáng 15/12, Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, đợt ra quân bắt đầu từ ngày 15/12 đến ngày 29/2/2024 và Công an TPHCM quyết liệt thực hiện các biện pháp đột phá, đấu tranh hiệu quả với các đối tượng, băng nhóm hoạt động về ma túy, xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản), “tín dụng đen”, tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ... góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

“Đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa, đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường phải nhận diện tội phạm, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Thiếu tá Tài khẳng định.

Thiếu tướng Tài yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ liên quan phát hiện, giải quyết từ sớm, ngay từ đầu các mâu thuẫn, xung đột xã hội không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phát hiện, tố giác, mạnh mẽ lên án và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tại lễ ra quân, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu lực lượng Công an TPHCM tổ chức triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn; bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và thành phố.

Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự... phòng ngừa tội phạm lợi dụng để hoạt động phạm tội; quản lý, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiểm tra xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, không để sơ hở, thiếu sót tạo điều kiện tội phạm lợi dụng hoạt động.

Ông Châu cũng yêu cầu Công an TPHCM tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng thời điểm Tết Nguyên đán và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm.

Lực lượng CSGT phải xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, phương tiện vận chuyển quá tải...; giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép…