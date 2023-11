Mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024

TPO - Nhằm duy trì an ninh, trật tự và an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công và trấn áp tội phạm trên toàn quốc. Mục tiêu của chiến dịch là đảm bảo an ninh tuyệt đối và bảo vệ các sự kiện quan trọng của đất nước.

Từ ngày 15/12/2023, Bộ Công an đã yêu cầu công an các đơn vị và địa phương tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ đấu tranh hiệu quả để duy trì an ninh và trật tự mọi nơi, ngăn chặn mọi tình huống bất ngờ. Bộ Công an nhấn mạnh, sự hợp tác chặt chẽ giữa công an và cấp ủy, chính quyền địa phương được coi là chìa khóa quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ này.

Theo yêu cầu của Bộ Công an, chiến dịch sẽ tập trung vào việc tăng cường giải pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm tổ chức, đặc biệt là các loại tội phạm thường xuất hiện trong mùa Tết như: "tín dụng đen", tội phạm sử dụng vũ khí, cướp giật, trộm cắp; cũng như triệt phá các đường dây mua bán ma túy và các hoạt động tội phạm kinh tế. Cùng với việc ra quân đồng bộ để đảm bảo an ninh trật tự, các lực lượng trong CAND sẽ sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các nguồn thông tin khác để triển khai các biện pháp quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm; các biện pháp bảo đảm trật tự và an toàn giao thông cũng sẽ được tăng cường. Chiến dịch cũng chú trọng đến công tác chính trị, tư tưởng và động viên cán bộ, chiến sỹ; đồng thời bảo đảm hậu cần, vũ khí và phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ tấn công trấn áp tội phạm. Bộ Công an cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương đề xuất các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các trường hợp chống người thi hành công vụ. Minh Đức