Công an Hà Nội xuất quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

TPO - Sáng 12/1, Công an TP Hà Nội phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đợt cao điểm diễn ra từ 15/1 - 5/2.

Trước đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên nhiều lĩnh vực theo 2 giai đoạn (giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn tấn công).

Theo đó, từ 8h ngày 15/1, công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tổng kết 45 ngày đầu thực hiện cao điểm, các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội đã chủ động trong công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, tập trung lực lượng thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đánh trúng, đánh đúng các băng nhóm tội phạm nên bước đầu đã thực hiện đạt các mục tiêu, yêu cầu, tiến độ chỉ tiêu đề ra trong đợt cao điểm.

Trong đó, đã phát hiện 497 vụ phạm tội về trật tự xã hội, điều tra khám phá 436 vụ, 974 đối tượng; khám phá 542 vụ, 603 đối tượng tội phạm kinh tế; khám phá 470 vụ, 675 đối tượng phạm tội ma tuý, thu giữ hơn 2,6kg heroin, 100kg ma túy tổng hợp, hơn 2,1kg cần sa, 74,458 gam cỏ Mỹ và một số đồ vật khác có liên quan.

Trong đợt cao điểm, các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 33 vụ, 41 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo; thu giữ khoảng 549,709 kg pháo nổ và 8,63 kg thuốc pháo. Đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các đơn vị sát sao trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, tập trung cao độ lực lượng với quyết tâm, nỗ lực cao nhất trong thực hiện các phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Cũng tại Hội nghị, Công an TP Hà Nội công bố các quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai các quy định của Luật Cư trú 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố. Khen thưởng cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Kết thúc Hội nghị, đoàn xe thuộc các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội gồm xe mô tô, ô tô CSGT dẫn đoàn, xe tiếp cận đoàn, xe Hummer bọc thép, xe Ram bọc thép, xe tải chở quân tiểu đội, xe chỉ huy thông tin, xe thông tin vệ sinh, xe chỉ huy chữa cháy, xe chữa cháy cabin đơn… diễu hành trên một số tuyến phố Thủ đô.

Một số hình ảnh đoàn xe diễu hành trên các tuyến phố: