Công an nổ súng trấn áp băng nhóm trang bị hàng ‘nóng’, đập phá xe công vụ

TPO - Bị Công an truy bắt khi mang theo súng, mã tấu truy tìm đối thủ, các đối tượng manh động chống trả lực lượng chức năng, đập phá xe công vụ.

Ngày 20/2, đại diện Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp 14 đối tượng cùng cư ngụ tại phường Tân Biên và phường Tân Hòa (TP Biên Hòa) để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, đêm 3/2, Công an phường Tân Biên phát hiện một nhóm khoảng 20 đối tượng do V.Đ.S (24 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa) cầm đầu, mang theo súng và mã tấu hò hét gây náo loạn đường phố.

Khi bị lực lượng công an truy đuổi, đối tượng S hô hào, kích động đồng bọn dùng kiếm, dao tự chế, súng chống trả quyết liệt và đập phá xe mô tô của lực lượng công an. Trước sự manh động của các đối tượng, lực lượng công an phải nổ súng cảnh cáo và xịt hơi cay trấn áp.

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành truy xét nhanh các đối tượng. Đến ngày 17/2, lực lượng chức năng đã bắt được 14 đối tượng có liên quan, thu giữ 4 khẩu súng, nhiều vỏ đạn, điện thoại di động. V.Đ.S cùng một số đối tượng khác trong nhóm vẫn đang bỏ trốn.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận vào tháng 12/2022, S mượn một chiếc xe mô tô của V.H.Đ.H (23 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) rồi mang đi cầm cố nên đã phát sinh mâu thuẫn. Tối 3/2, H hẹn S đến một cây xăng ở phường Tân Hòa để giải quyết mâu thuẫn. Đúng hẹn, S lôi kéo thêm một số đối tượng khác đến nhà N.V.Đ ở phường Tân Biên (một thành viên trong nhóm của H) để đánh "dằn mặt", gây thương tích cho Đ và một đối tượng khác. Nhóm của H dùng dao tự chế chống trả khiến một đối tượng trong nhóm của S phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 3/2, nhóm H. và nhóm S tiếp tục hẹn đánh nhau ở một địa điểm thuộc phường Tân Biên. Trước giờ hẹn, S triệu tập các đối tượng trong băng nhóm chạy xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi dùng dao tự chế, kiếm cà xuống mặt đường tạo ra tia lửa và âm thanh để uy hiếp tinh thần khiến nhóm H không dám lộ diện.

Đối tượng S tiếp tục lôi kéo băng nhóm quay lại đập phá cửa nhà của Đ. Khi nhận được tin nhắn gây hấn từ đối thủ hẹn đến địa điểm mới để giải quyết mâu thuẫn, S và cả nhóm kéo đến điểm hẹn thì gặp lực lượng Công an phường tuần tra phát hiện và ngăn chặn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.