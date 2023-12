Bản tin Hình sự: Bố mẹ đi làm ăn xa, con gái ở nhà bị gã hàng xóm khống chế, xâm hại

TPO - TIN NÓNG ngày 18/12: Xô xát lúc rủ đi nhậu, một người tử vong; Sau chầu nhậu, chồng đâm chết vợ và 'tình địch' trong nghĩa trang; Bắt đối tượng dùng tiền âm phủ để ‘chốt’ lô đề ở Hoà Bình; Bố mẹ đi làm ăn xa, con gái ở nhà bị gã hàng xóm cầm kéo khống chế để hiếp dâm...

Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Đình Hào (SN 1994) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Theo điều tra, do biết bố mẹ cháu L.T.B.N (SN 2011, hàng xóm) đi làm ăn xa, cháu N ở nhà một mình nên Hào lấy 1 cây kéo đi đến nhà cháu N. Sau đó, Hào gõ cửa, xông vào nhà, kẹp cổ, dí cây kéo vào trong khoang miệng cháu N để khống chế, ép cháu N lên giường với mục đích quan hệ tình dục. Lợi dụng lúc Hào sơ hở, N giật cây kéo trong tay Hào và la hét. Sợ bị phát hiện, Hào bỏ chạy về nhà.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Đội 4) Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ Phạm Văn Tý (SN 1975), Nguyễn Hoàng Trung (SN 1996) và Nguyễn Đắc Hải (SN 1996) - ổ nhóm sản xuất, buôn bán pháo nổ tại xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên. Thời điểm bắt giữ, CSĐT đã thu giữ của các đối tượng 37 bánh pháo nổ, trọng lượng 31,34kg cùng nhiều tang vật là thuốc pháo, nguyên liệu làm pháo nổ. Các đối tượng khai nhận đã mua nguyên liệu, học cách pha chế thuốc nổ trên mạng để sản xuất pháo nổ tại nhà, sau đó dùng các trang Facebook ảo để rao bán cho khách kiếm lời.

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Hải (30 tuổi) và Huỳnh Văn Hùng (33 tuổi) để điều tra làm rõ vụ anh L.N.T (34 tuổi) tử vong bất thường trên vỉa hè. Theo điều tra, do xảy ra mâu thuẫn, xô xát khi rủ đi nhậu, Hải xô đẩy làm anh T ngã xuống đường, bất tỉnh và tử vong sau đó.

TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Vi Xuân Thành (SN 1996) mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, từ việc mua ma túy về sử dụng, Thành gặp gỡ người đàn ông dân tộc Mông (không rõ tên tuổi, địa chỉ) để mua hồng phiến về bán. Nhận được “hàng”, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Thành đào hố ở lán chăn nuôi của gia đình để cất giấu. Khi có khách mua ‘hàng’, Thành sẽ để vào cọc tiêu giao thông bên đường.

Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Văn Thi (35 tuổi) để điều tra về hành “Cố ý gây thương tích”. Theo điều tra, do gặp người quen là ông Đ và bà T tại quán nhậu nên Thi mời ông Đ uống giao lưu và hút thuốc. Thấy vậy, bà T nói với ông T rằng: “Không biết hút thuốc thì thôi tập chi, lỡ mai mốt người ta đưa xì ke, ma túy cũng chích luôn hay sao”. Bực tức vì câu nói trên, Thi dùng tay hất nồi lẩu đang sôi trên bàn lên người bà T gây bỏng nặng, tỷ lệ thương tích sau khi giám định là 26%.

Do mâu thuẫn nên Mai Văn Kha (40 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và chị L.T.T.D (38 tuổi nộp đơn xin ly hôn lên tòa. Trong thời gian chờ tòa giải quyết đơn xin ly hôn, chị D quen anh N (40 tuổi). Mới đây, sau chầu nhậu Khoa bắt gặp anh N và vợ ôm nhau tâm sự nên Kha cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực chị D khiến nạn nhân chết tại chỗ. Anh N lao vào căn ngăn cũng bị Kha đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau khi sát hại hai nạn nhân, Kha đến Công an xã Kim Long đầu thú. Vụ việc đang được Công an Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra.

Công an Hòa Bình vừa phát hiện một đường dây đánh bạc hoạt động tại huyện Lạc Thủy dưới hình thức mua bán số lô, đề trái phép do Quách Tất Quý (SN 1979) cầm đầu. Theo điều tra, đường dây này áp dụng nhiều chiến thuật tinh vi, bao gồm việc liên lạc ở nhiều địa điểm ngoài tỉnh, sử dụng mạng xã hội để trao đổi thông tin về số lô, đề, chốt tiền đánh bạc bằng cách chụp ảnh tiền âm phủ (ví dụ đánh 500 nghìn đồng thì chụp tờ 500 tiền âm phủ nhằm đối phó cơ quan chức năng -pv), sau khi có kết quả xổ số, và xóa tin nhắn liên quan đến hoạt động đánh bạc. Các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian để thanh toán tiền đánh bạc, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Do ghen tuông, Hồ Văn Hin (SN 1986, huyện Hướng Hóa) dùng búa sát hại vợ là Hồ Thị Ng (SN 1990) dẫn đến tử vong. Gây án, Hin cố thủ trong nhà. Công an Quảng Trị đã bắt giữ Hin sau hơn 2 giờ đồng hồ.