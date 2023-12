Bản tin Hình sự: Chân dung nghi phạm vụ phát hiện hài cốt phụ nữ trong bể nước

TPO - TIN NÓNG ngày 22/12: Tên trộm bị bắt vì 'nhảy' phải xe hết xăng; Điều tra vụ người phụ nữ bị ‘chồng hờ’ tưới xăng đốt; Chân dung kẻ thủ ác vụ phát hiện hài cốt phụ nữ trong bể nước ở Hải Phòng...

Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ N.T.T (30 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên) để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện xương cốt của chị Nguyễn Thu Th (SN 1988) sau 13 năm mất tích. T được cho là nghi phạm sát hại chị Th rồi phi tang. Trước đó, ông Nguyễn Văn Qùy trong lúc dọn dẹp khu nhà vệ sinh của gia đình đã để hoang lâu không sử dụng bất ngờ phát hiện bộ xương người trong bể phốt nên trình báo cơ quan công an sở tại.

Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng “quái xế” về hành vi gây rối trật tự công cộng và tổ chức đua xe trái phép. Trước đó, thông qua mạng xã hội, Đinh Sơn Nhật Tiến biết sắp diễn ra cuộc đua xe trái phép tại thị xã Hương Thủy, nên đối tượng lập một nhóm chat để lôi kéo nhiều người cùng tham gia thực hiện hành vi phi pháp này, gây náo loạn Quốc lộ 1.

Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) đang điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ ở thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ) bị 'chồng hờ' tưới xăng, bật lửa đốt. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip có nội dung một người phụ nữ đang nằm trên võng tại hiên nhà bất ngờ bị người đàn ông tưới xăng rồi phóng hỏa đốt. Công an xác định, người tưới xăng, phóng hỏa đốt là ông B.T.A (35 tuổi, Quảng Ngãi), nạn nhân là bà N.T.B (44 tuổi, Bình Định). Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.

TAND TPHCM đã tuyên bản án sơ thẩm đối với hai bị cáo trong vụ cháy Chung cư Carina Plaza (1648 Võ Văn Kiệt, quận 8, TPHCM), khiến 85 người thương vong (trong đó có 13 người tử vong). Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng (42 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH XD TMDV SX Hùng Thanh) 6 năm 6 tháng tù và Nguyễn Quốc Tuấn (34 tuổi, cựu Trưởng ban quản lý Chung cư Carina) 8 năm tù, cùng tội danh “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông ) đã khởi tố Phạm Ngọc Hiển (SN 1984) để điều tra về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, Hiển dùng dao, súng ép buộc người yêu là chị N.T.N.L (SN 1993, Đắk Lắk) tự tử trong nhà nghỉ.

Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tuyến (18 tuổi). Theo điều tra, do trộm phải xe máy gần hết xăng nên Tuyến đã dừng ở một cây xăng trên đường để đổ nhiên liệu. Khi Tuyến chuẩn bị rời đi, lực lượng công an áp sát, bắt giữ thành công đối tượng.

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Hồng Đức (33 tuổi) về hành vi “Tham ô tài sản”. Theo điều tra, Đức là nhân viên giao hàng – thu tiền của Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng. Trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2022, lợi dụng nhiệm vụ được giao Đức đã dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng tiền hàng của các quầy thuốc, nhà thuốc trên địa bàn.