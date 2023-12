Bản tin Hình sự: 24 thanh niên vào khu du lịch mở 'tiệc' ma túy

TPO - Cơ quan công an khởi tố ông Đinh Trường Chinh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (Công ty HDTC) thêm tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, do liên quan đến sai phạm tại khu đô thị An Phú - An Khánh.