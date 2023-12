Bản tin Hình sự: Em trai đâm anh tử vong vì tranh chấp ranh đất

TPO - TIN NÓNG ngày 29/12: Em trai đâm anh tử vong vì tranh chấp ranh đất; Bắt cóc bé trai đòi 15 tỷ tiền chuộc, cựu sĩ quan CSGT bị tuyên phạt 20 năm tù; Bắt quả tang một bác sĩ nhận tiền của người bệnh; Người phụ nữ tung tin bị cướp vì ‘không được người nhà quan tâm’;...

Nguyễn Như Anh Tuấn (50 tuổi xã Trung An, TP Mỹ Tho) bị cáo buộc sau khi uống rượu đã dùng chĩa đâm anh ruột tử vong, vì mâu thuẫn trong tranh chấp ranh đất chung. Ngày 29/12, Tuấn bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt tạm giam về hành vi "Giết người".

Ông Nguyễn Hữu Chương (bác sĩ điều trị thuộc khoa Khám bệnh – Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk), bị Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang khi đang nhận tiền của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám bệnh tâm thần để được cấp sổ điều trị ngoại trú và hưởng trợ cấp hàng tháng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Ý Như (SN 1980, trú tại xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an xác định, do cần tiền chi tiêu trong gia đình và tiêu xài cá nhân, Như đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng cách mở thêm 41 dây hụi các loại, tổng cộng 1.427 phần hụi với 160 hụi viên tham gia. Tổng cộng Như đã chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng.

Công an phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội lập hồ sơ xử lý đối với chị P.T.C (SN 1992, trú tại Tứ Liên) về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền". Tại cơ quan Công an, chị C. khai do gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, cảm thấy không được người thân trong gia đình quan tâm nên khi tan làm đã bắt xe ôm đến khu vực cầu sắt thuộc tổ 7 Tứ Liên rồi gọi điện cho gia đình báo là bị cướp tài sản, sau đó cùng gia đình lên cơ quan công an trình báo bị cướp.

Phan Minh Thiện (SN 1996, trú xã Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhận lời làm thủ tục đưa nhiều người ở Hà Tĩnh đi xuất khẩu lao động để lừa lấy gần 400 triệu đồng tiền cọc song không thực hiện mà chiếm đoạt tiền. Công an thị xã Kỳ Anh đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Minh Thiện (SN 1996, trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Đức Trung (nguyên là Thượng úy, sĩ quan Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc) mức án 20 năm tù về tội “Bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tòa đánh giá, hành vi bắt cóc bé trai đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc của Trung là đặc biệt nguy hiểm, làm xấu đến hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân.

Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa triệt phá nhanh ổ nhóm các đối tượng giả danh bác sĩ lừa đảo khám chữa bệnh, bán thuốc đông y và thực phẩm chức năng. Theo đó, lợi dụng lòng tin của người già, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, 7 đối tượng giả danh bác sĩ đã thực hiện hành vi mua bán thuốc đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe không có thật rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Gần 10 tấn tang vật động vật hoang dã buôn lậu gồm xương sư tử, sừng tê giác, vảy tê tê, ngà voi… tổng giá trị ước tính lên đến 300 tỷ đồng được tiêu hủy tại nhà máy - lò đốt của Công ty TNHH thương mại và xây dựng An Sinh (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Đây là vật chứng vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm buôn lậu từ châu Phi về Việt Nam bị phát hiện ở cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) trong năm 2021 và 2022.