Người phụ nữ tung tin bị cướp vì ‘không được người nhà quan tâm’

TPO - Người phụ nữ ở Hà Nội khai nhận do áp lực cuộc sống và không được người nhà quan tâm nên đã nghĩ ra việc hoang báo tin bị cướp.

Ngày 24/12, Công an phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội lập hồ sơ xử lý đối với chị P.T.C (SN 1992, trú tại Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 24/12, chị C. đến Công an phường Tứ Liên trình báo trên đường đi làm về đến khu vực cầu sắt lối ra bãi giữa sông Hồng (tổ 7 Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) bị 2 đối tượng dùng dao khống chế, cướp xe máy nhãn hiệu Honda Vision BKS 89E1 và 1 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Tứ Liên đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ phối hợp để điều tra xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra, nhận thấy nội dung lời khai của chị C. có nhiều điểm bất thường. Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định chị C. trình báo sai sự thật. Người phụ nữ cũng đã khai nhận hành vi báo tin giả, tin không đúng sự thật.

Tại cơ quan Công an, chị C. khai do gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, cảm thấy không được người thân trong gia đình quan tâm nên tối ngày 24/12, sau khi tan làm, chị C. đã gửi xe máy ở Bệnh viện tim Hà Nội rồi đi xe ôm về đến đầu đường xuống cầu sắt thuộc tổ 7 Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội.

Người phụ nữ đi bộ ra khu vực cầu sắt rồi gọi điện cho gia đình báo là bị cướp tài sản, sau đó cùng gia đình lên cơ quan công an trình báo bị cướp tài sản như nội dung ở trên, mục đích để gia đình lo lắng, quan tâm đến chị nhiều hơn.

Căn cứ điểm C, khoản 3, điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 thì người cố tình tung tin giả hoặc báo tin giả lên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có thể bị xử phạt hành chính từ 2-3 triệu đồng.

Công an quận Tây Hồ đề nghị công dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, không có hành vi tung tin giả hoặc báo tin giả đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.