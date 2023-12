Lừa đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng trăm triệu

TPO - Thiện nhận lời làm thủ tục đưa nhiều người ở Hà Tĩnh đi xuất khẩu lao động để lừa lấy gần 400 triệu đồng tiền cọc song không thực hiện mà chiếm đoạt tiền.

Ngày 29/12, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Minh Thiện (SN 1996, trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, hồi tháng 3 vừa qua, biết Thiện làm môi giới xuất khẩu lao động, anh Nguyễn Văn Hà (SN 1991, trú xã Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) liên hệ nhờ làm thủ tục xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo diện thời vụ 6 tháng làm nông nghiệp.

Tuy chưa liên hệ với công ty nào và cũng không xác định được là có đợt đi xuất khẩu lao động theo diện thời vụ như yêu cầu của khách hàng không nhưng Thiện vẫn đồng ý. Thiện hứa trong vòng 3 tháng sẽ đưa anh Hà sang Hàn Quốc làm việc theo diện thời vụ 6 tháng làm nông nghiệp, gia hạn 3 lần với tổng thời gian làm việc tối đa 18 tháng. Mức lương khách hàng nhận được mỗi tháng 35-40 triệu đồng. Chi phí cho việc làm thủ tục hết 7.000 USD (khoảng 160 triệu đồng), người đi phải cọc trước 1.000 USD.

Để tạo niềm tin, Thiện sử dụng thông tin gian dối, đưa ra danh sách giả những người được anh ta đưa đi xuất khẩu lao động. Anh ta sau đó yêu cầu bị hại đóng tiền mặt và chuyển khoản nhiều lần với số tiền 117 triệu đồng. Nhận tiền, Thiện không thực hiện lời hứa mà liên tục gia hạn việc đi xuất khẩu của bị hại.

Từ tin trình báo, công an bắt Thiện. Tại cơ quan điều tra, bị can ban đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Công an xác định với cùng thủ đoạn, Phan Minh Thiện còn lừa, chiếm đoạt của 2 người khác ở thị xã Kỳ Anh số tiền 230 triệu đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt bằng việc lừa đảo của Thiện là gần 400 triệu đồng.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Trước đó, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Huy (23 tuổi, trú huyện Trảng Bom, Đồng Nai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 8 đến nay, Huy lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo ảo như "Phạm Văn Ngọc", "Phàn A Kiên" và mua các sim rác, tài khoản ngân hàng rác.

Sau đó, anh ta đăng tải bài viết trên các hội, nhóm về việc nhận đưa người đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Khi bị hại có nhu cầu, Huy nhận tiền cọc rồi cắt đứt liên lạc.

Với thủ đoạn này, Huy đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt trên 300 triệu đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc. Số tiền này, anh ta dùng vào việc tiêu xài cá nhân.