Bản tin Hình sự: Hot girl tổ chức cho hoa khôi, người mẫu bán dâm giá 50 triệu đồng/lượt

TPO - TIN NÓNG ngày 31/12: Phá đường dây bán dâm 'nghìn đô' do cơ trưởng một hãng hàng không và người tình điều hành; Triệt phá thêm một đường dây mại dâm có hoa khôi, người mẫu, diễn viên; Bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo, tổ chức đánh bạc giao dịch hơn 6.000 tỷ; Chủ tịch và phó chủ tịch xã ở Hòa Bình bị bắt vì liên quan vụ bán đất công...

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Thị Ly (41 tuổi), Nguyễn Trần Cao Nguyên (41 tuổi, hiện là phi công - cơ trưởng của một hãng hàng không, người yêu của Ly), Huỳnh Lê Bảo Yến (29 tuổi) về hành vi “Chứa mại dâm”. Theo đó, khi khách có nhu cầu mua dâm, Ly và người tình đưa về căn hộ cao cấp ở quận 1 (TPHCM) bán dâm với giá hàng chục triệu đồng/lượt. Đối tượng còn môi giới bán dâm cho các đại gia qua một số người nổi tiếng khắp cả nước.

Công an tỉnh Hưng Yên quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, xảy ra tại Hưng Yên và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đồng thời, khởi tố 13 bị can ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Nai… Đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản này do Phạm Đăng M (SN 1989, trú tại TP Hà Nội) cầm đầu, có lượng tiền giao dịch lên tới hơn 6.000 tỷ đồng.

Trong lúc cãi vã với vợ là chị B.T.T. (SN 1991), Nguyễn Tấn Lộc (SN 1988, ở xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) đã dùng dao chém cả vợ lẫn con trai là cháu N.B.T.T. (SN 2021). Hậu quả, cháu T. tử vong trên đường đến bệnh viện, còn người mẹ bị thương nặng đang được cấp cứu. Trước đó, Lộc có biểu hiện trầm cảm, tâm thần, từng đi khám và mua thuốc tại Bệnh viện trung ương Huế. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ vụ việc.

Sau khi bán mảnh đất do UBND xã quản lý cho một hộ dân, ông Hà Văn Tăm, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Minh (huyện Đà Bắc) đã chỉ đạo cán bộ hướng dẫn người mua thực hiện thủ tục để nhận "sổ đỏ" và nộp 260 triệu đồng. Số tiền này, vị phó chủ tịch xã cầm 30 triệu đồng, ông Lò Văn Lại, Chủ tịch UBND xã cầm 40 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với ông Lại và ông Tăm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tạm giữ Hồ Thị Hạnh (22 tuổi) và Đậu Thị Liên để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”. Quá trình điều tra, Hạnh và Liên khai nhận đã liên hệ với nhiều cô gái trẻ đẹp là sinh viên, hot girl, hoa khôi, diễn viên, người mẫu ảnh, đồng thời gửi hình ảnh gái bán dâm có kèm bài báo lăng xê cho khách mua dâm để nâng giá bán dâm và tạo sự cuốn hút cho khách mua dâm với giá bán dâm từ 14 - 50 triệu đồng/lượt. Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh, Liên được hưởng lợi từ 4 - 15 triệu đồng/lần/lượt. Ngoài môi giới mại dâm, Hạnh và Liên khai còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 25 - 50 triệu đồng cho các đại gia trên địa bàn TPHCM.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp các đơn vị chức năng mai phục, bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Kiểm tra xe ô tô, công an thu giữ 12 nghìn viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Năm 2023, hàng loạt vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự chú ý của dư luận đã được phanh phui và đưa ra xét xử. Nổi bật như vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đại án Cty Việt Á và khép lại những ngày cuối năm là phiên phúc thẩm vụ án “Chuyến bay giải cứu”.