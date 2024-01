Bản tin Hình sự: Nguyên nhân vụ chồng chém vợ con thương vong

TPO - TIN NÓNG ngày 1/1/2024: Công an Hà Nội bắt đối tượng dân xã hội có biệt danh Cường ‘kính’; Chồng ‘lên cơn’ chém vợ con thương vong; Nguyên nhân vụ chồng chém vợ con thương vong; Bắt khẩn cấp ông chủ nhà hàng nuôi 180 tiếp viên nữ sẵn sàng 'đi khách'....

Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Hwang Chang Nam (43 tuổi), Jung Jong Pil cùng quốc tịch Hàn Quốc, Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung và Trần Tiến Trung để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”. Theo điều tra, Nam là quản lý của nhà hàng JOY trên đường Nguyễn Thái Bình. Cơ sở này có 30 phòng karaoke không phép với khoảng 180 nữ tiếp viên chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài (chủ yếu là khách Hàn Quốc). Thông qua việc môi giới của quản lý, các tiếp viên của nhà hàng sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu với giá bán dâm 3,8 triệu đồng/lượt. Để kéo khách đến nhà hàng, Hwang Chang Nam quảng cáo các hoạt động múa sexy, cho các tiếp viên nữ sẵn sàng đi bán dâm với khách tại các chung cư cao cấp, khách sạn sang trọng...

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ Lê Đình Cường, tức Cường “kính” (SN 1967) liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Được biết, Cường “kính” chưa có tiền án, tiền sự, nhưng nằm trong diện theo dõi của lực lượng chức năng do có nhiều hoạt động bất minh, là “dân anh, chị” xã hội. Trước đó, Cường “kính” bị công an bắt quả tang khi đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài chắn tại nhà của Phạm Thắng Lợi.

Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, Nguyễn Quốc Cường (SN 1983) vừa ra đầu thú khai nhận về hành vi cho vay lãi nặng thời gian qua. Cường khai nhận hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2021 tại khu vực TP Thủ Đức với lãi suất 480%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đối tượng này cho biết ra đầu thú vì mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Trong lúc cãi vã, Nguyễn Tấn Lộc (SN 1988, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) dùng dao chém con trai sinh năm 2021 và vợ là chị Bùi Thị Th (SN 1991). Hậu quả, cháu bé tử vong còn chị Th bị thương nặng. Theo nhiều người dân, Lộc có những biểu hiện của người bị trầm cảm, tâm thần và cũng đã có thăm khám tại các bệnh viện để điều trị. Công an huyện Quảng Ninh đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) đang tạm giữ Phan Hải Quân (SN 2004) và Lò Văn Quý (SN 2005) về hành vi chống người thi hành công vụ. Khai với công an, Quân cho biết mình chở Quý đi trên xe máy thì bị CSGT ra tín hiệu dừng xe nhưng Quý bảo Quân đi tiếp vì Quân không có giấy phép lái xe và trong người đã sử dụng rượu bia. Do sợ bị phạt nặng nên Quân tăng ga để bỏ trốn và đâm bị thương đồng chí cảnh sát giao thông. Sau cú va chạm, Quân và Quý cũng bị ngã ra đường và bị lực lượng công an khống chế bắt giữ.

Liên quan đến đường dây bán dâm nghìn đô do Nguyễn Thị Ly (tên thường gọi là Quạ, 41 tuổi) và Nguyễn Trần Cao Nguyên (41 tuổi, phi công - cơ trưởng của một hãng hàng không, người yêu của Ly) điều hành, Công an TP HCM xác định, Ly là người nổi tiếng trong việc kinh doanh nhà hàng, karaoke trá hình cách đây khoảng 10 năm. Sau thời gian kinh doanh, Ly thấy cơ quan chức năng kiểm tra gắt gao nên cùng bạn trai đóng cửa 2 tụ điểm trên, chuyển sang loại hình kinh doanh nhà hàng karaoke tại căn hộ chung cư cao cấp để tiếp tục kiếm lợi từ “dịch vụ mại dâm”. Để thu hút và tạo sự tin tưởng cho khách hàng, Ly và bạn trai cam kết các căn hộ đều khép kín, ra vào đều phải có thẻ và không bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngoài ra, khách đến vui chơi còn có thể ngắm nhìn TPHCM từ trên cao và được phục vụ ăn uống tại chỗ.

VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Ngọc Phượng (32 tuổi, Bình Phước) về tội Giết người. Theo cáo trạng, anh Trương Hoàng Đức biết Phượng nhận trông trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên nên đến nhà gặp Phượng để gửi con gái của mình là cháu Trương Gia H (sinh ngày 6/6/2021). Trong quá trình nhận chăm sóc, cháu H hay khóc và quấy nên Phượng đã nhiều lần đánh, tra tấn nạn nhân như sử dụng tay, chân, cán chổi, bình sữa đánh vào tay, chân, má và vùng đầu khiến nạn nhân tử vong.