Triệt phá đường dây đánh bạc tại An Giang

TPO - Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, đề quy mô lớn trên địa bàn huyện Châu Thành, Châu Phú.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam về hành vi “Đánh bạc” gồm: Võ Thị Diệu (SN 1988), Phạm Thị Kim Ngân (SN 1990), Nguyễn Ngọc Thiện (SN 2001), cùng trú huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và Võ Văn Toàn (SN 1995), Phan Thị Diệu Hiền (SN 1987), cùng trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Trước đó, ngày 23/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ và công an một số địa phương đồng loạt khám xét khẩn cấp 10 địa điểm trên địa bàn 2 huyện Châu Phú và Châu Thành, bắt giữ 14 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán, giao, nhận số lô, số đề. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: hơn 650 triệu đồng tiền mặt, 16 điện thoại di động các loại, 2 đầu CPU cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Ngay sau đó, nhiều đối tượng liên quan đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình. Theo cơ quan chức năng, đường dây lô đề này hoạt từ tháng 1/2023 đến nay, thu hút nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh tham gia. Phương thức hoạt động của các đối tượng là chuyển số lô, số đề qua mạng xã hội zalo; chuyển tiền thắng, thua qua tài khoản ngân hàng; quy mô hoạt động ban đầu xác định khoảng 6 tỷ đồng/tháng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây đánh bạc quy mô lớn này. An Bình