Bản tin Hình sự: Tin mới vụ giết người tình rồi phi tang xác xuống sông

TPO - TIN NÓNG ngày 3/1: Triệt phá ổ ma tuý 'khủng' ở Quảng Bình; Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng từng bị yêu cầu kiểm điểm vì sai phạm của Sài Gòn - Đại Ninh; Tin mới vụ giết người tình rồi phi tang xác xuống sông...

TAND TP HCM vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Yến (54 tuổi) 18 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, bà Yến và người tình kém gần 20 tuổi tên Lê chung sống như vợ chồng từ năm 2015, thuê trọ trên đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp. Quá trình chung sống, anh Lê thường xuyên uống rượu bia, chửi bới và đánh đập người tình. Không muốn tiếp tục chung sống, bà Yến sau khi đi làm về đã đi tìm người tình để "giải quyết dứt điểm". Bà này mang theo 4 con dao, đi bộ đến công trình xây dựng gần nhà, nơi anh Lê làm phụ hồ. Yến thấy người tình đang ngủ ở góc công trình, liền cầm dao đâm một nhát vào ngực anh này. Anh Lê bật dậy chưa kịp phản ứng, bị Yến đâm thêm nhiều nhát cho đến khi gục xuống. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, thoát chết nhưng phải mang thương tích 90%.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, trong vụ án liên quan đến sai phạm khi triển khai dự án Hạc Thành Tower, toàn bộ thiệt hại từ sai phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai dự án đã được các bị can là cựu Bí thư Tỉnh uỷ, cựu chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá và các bị can khác nộp tiền khắc phục hậu quả.

Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) vừa phát hiện, bắt giữ một nhóm đối tượng về hành vi khai thác một tấn quặng vàng trái phép do Nguyễn Văn Linh (SN 1978) cầm đầu. Các đối tượng khai được Linh thuê từ đầu tháng 12/2023 đến để khai thác vàng.

Lực lượng chức năng đã khám xét phòng làm việc của ông Trần Văn Hiệp , Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng và nhà riêng của ông. Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Hiệp về tội “Nhận hối lộ”. Đáng chú ý, năm 2021 Ủy ban Kiểm tra Trung ương từng yêu cầu ông Hiệp nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục, chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến dự án Sài Gòn - Đại Ninh.

Công an Quảng Bình vừa phối hợp với Công an TP Đồng Hới và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép hơn 10 kg ma túy tổng hợp các loại. Đồng thời, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Minh Tú (SN 2005), Trần Thanh Bình (SN 2005), Đinh Trần Ngọc Phi (SN 2005).

Sáng nay (3/1), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan. Đáng chú ý, ngoài 38 bị cáo, tòa còn triệu tập 24 nguyên đơn dân sự, 139 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong số 24 nguyên đơn dân sự, có 17 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của 17 tỉnh, thành phố và đại diện 2 Sở Y tế tỉnh, 5 Bệnh viện đa khoa.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh, trong năm 2023, cơ quan điều tra 2 cấp ở tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, khởi tố mới 19 vụ, với 97 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế. Toà án nhân dân 2 cấp đã đưa 4/4 vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo ra xét xử sơ thẩm, đưa 2 vụ án thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bắc Ninh theo dõi, đôn đốc ra xét xử phúc thẩm.

Liên quan đến vụ chị N.T.H (28 tuổi, Tiền Giang) bị người tình là Ngô Minh Thông (29 tuổi, Tiền Giang) sát hại và phi tang xác xuống sông Hàm Luông. Theo điều tra, Thông là trung úy cảnh sát và hiện đã bị Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang quyết định kỷ luật “Tước danh hiệu Công an nhân dân”. Thông khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại chị H rồi mang xác nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang.