Kẻ biến thái đột nhập vào nhà hiếp dâm cụ bà 84 tuổi

Ngày 4/1, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) đã tạm giữ một đối tượng hiếp dâm cụ bà 84 tuổi. Trước đó, Công an huyện Sơn Động tiếp nhận tin báo về nội dung, khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 3/1, Bà N.T.R (SN 1940, trú tại xã An Bá) đang ngủ trong nhà thì bị đối tượng Nguyễn Văn Thủ (SN 1988, trú tại xã An Bá) đột nhập vào nhà, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Động đã tổ chức lực lượng phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đại diện gia đình người bị hại và người chứng kiến tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Đồng thời, Công an huyện Sơn Động triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Thủ để điều tra, xác minh. Tại Cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Thủ thừa nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm nói trên. Công an huyện Sơn Động đã tạm giữ đối tượng, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.