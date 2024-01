Bản tin Hình sự: Rủ vợ cùng tự tử không được liền ra tay sát hại

TPO - TIN NÓNG ngày 5/1: Người phụ nữ bị bắt cóc ở Bắc Giang cầm 10 tỷ đồng của chủ mưu; Bắt ổ nhóm cho vay bốc bát họ, lãi suất 2.400%/năm; Ông Chu Ngọc Anh để 'thất lạc' 200.000 USD của Phan Quốc Việt biếu; Rủ vợ cùng tự tử không được liền ra tay sát hại...

Hồ Văn Ban (SN 1997, huyện Đakrông, Quảng Trị) bỗng dưng bị hoang tưởng rằng vợ sẽ giết mình. Vì vậy, Ban rủ vợ là Hồ Thị Đ (SN 2000) cùng tự tử. Tuy nhiên, chị Đ không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Ban dùng gậy gỗ và rựa đánh, chém vợ tử vong. Sau đó, Ban giết luôn con trai chưa đầy 1 tuổi. Công an Quảng Trị đã tạm giữ Ban trong trường hợp khẩn cấp đề điều tra về vụ việc.

Công an TP Bắc Giang đã khởi tố vụ án bắt người trái pháp luật trên địa bàn, trong đó, người phụ nữ bị bắt đưa đi là chị T.T.O (SN 1978). Các bị can là Nguyễn Duy Khanh (SN 1970); Nguyễn Duy Khánh (SN 1993); Đặng Trần Dũng (SN 1970). Cả 3 bị can này đều là lãnh đạo một công ty bất động sản, trong đó, Khanh và Khánh là hai bố con. Công an xác định, chị O có cầm 10 tỷ đồng của Khanh để đầu tư làm ăn. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho O thì Khanh không rõ O đã đầu tư vào việc gì nên đã tìm cách liên lạc với O nhưng không được.

Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can liên quan.

Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thị Hoa (52 tuổi), Tô Bá Nguyên (28 tuổi), Mai Thị Mỹ Lynh (48 tuổi) và Hà Quốc Huy (45 tuổi) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Theo điều tra, lợi dụng người dân đi khám bệnh cần tiền, Hoa cho họ vay với lãi suất từ 360% đến 720%/năm để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Công an Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây cho vay lãi nặng trong trong giao dịch dân sự do Lê Thị Thanh Hải (SN 1973) cầm đầu. Hải là đối tượng có 2 tiền án về tội Đánh bạc). Theo điều tra, Hải cùng đồng bọn đã cho vay lãi nặng bằng hình thức “bốc bát họ”, lãi suất lên đến trên 2.400%/năm. Từ tháng 5/2023 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã cho nhiều người dân vay với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi “Tại sao số tiền được biếu, sau khi bắt giữ bị cáo không nộp luôn cho cơ quan điều tra mà phải dùng một khoản tiền khác để nộp” của Kiểm sát viên tại tòa trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN) cho rằng, không phải ông “bỏ quên" ở phòng làm việc, mà không quan tâm đến tiền.

Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có quyết định đình chỉ vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” đối với ông Nguyễn Văn Hải, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh do các hành vi của bị can gây ra đã được khắc phục.

Công an Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Anh Sơn (SN 1998, Thanh Hóa), Nguyễn Minh Chiến (SN 2001, Bình Phước), Khúc Ngọc Đoàn (SN 2003, Thái Bình) và Dương Đăng Nam Trường (SN 2000, Bắc Giang) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra, Sơn và đồng bọn chuẩn bị sẵn súng, dao rồi hẹn chị Nguyễn Hồng H (Hà Nội) đến một quán cà phê trong khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) để giao dịch khoảng 8 tỷ đồng rồi nổ súng cướp.

Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố Lê Văn Thọ (SN 1995, cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hoằng Hóa, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá vì lái xe ô tô gây tai nạn giao thông làm một người chết, rồi bỏ chạy.