Bản tin Hình sự: Triệt phá đường dây cho gái đẹp mượn tiền rồi bắt trả nợ bằng 'tiếp khách'

Công an Tây Ninh vừa bắt giữ Phan Thanh Phương (SN 1984), đối tượng cầm đầu đường dây ép các nữ tiếp viên vay lãi nặng, trả nợ bằng "tiếp khách". Theo điều tra, Phương mở nhiều cơ sở kinh doanh karaoke với quy mô lớn, khép kín rồi chỉ đạo "đàn em" đến các quán massager, karaoke... ở các tỉnh Bình Phước, Bình Dương để lựa chọn các nữ tiếp viên trẻ đẹp. Nhằm chiêu dụ họ, nhóm Phương dùng độc chiêu, như: Cho các nữ tiếp viên mượn tiền, trả cho chủ cũ rồi đưa về cơ sở của mình; yêu cầu các nạn nhân viết giấy nhận nợ với lãi suất cao so với số tiền bỏ ra… Từ đó, bọn chúng ép buộc các tiếp viên phải tiếp khách hàng ngày để trả những khoản nợ trên. Do lãi suất cao cộng với những khoản tiền bị phạt (do vi phạm quy định của nhóm Phương đưa ra), các nạn nhân phải làm việc liên tục mà không có khả năng trả hết tiền nợ đã vay của bọn chúng.

Công an TP Hải Dương đã bắt tạm giam ông Nguyễn Trung Kiên (SN1993), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic và Vũ Thị Oanh (SN1983), kế toán Công ty về tội trốn thuế. Theo điều tra, giai đoạn từ năm 2021 - 2022, công ty trên đã nhập hạt nhựa và các sản phẩm nhựa khác, như cốc nhựa, nắp cốc, ống hút, túi ni-lon, không kê khai và không xuất hóa đơn GTGT khi bán cho các cá nhân và doanh nghiệp trong tỉnh Hải Dương cũng như ở một số địa phương khác, dẫn đến việc trốn thuế GTGT 1.423.334.162 đồng.

Công an huyện Phú Lộc (TT-Huế) vừa khởi tố, bắt tạm giam Triệu Văn Nghĩa (SN 1985, giữ vai trò cầm đầu), Trần Văn Du (SN 1991), Lương Tiến Dương (SN 1995, cùng ở Tuyên Quang) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng lên mạng tạo thông tin giả, khi gặp chủ phương tiện vận tải thì tự nhận là chủ hàng. Còn khi gặp chủ hàng, nhóm đối tượng tự nhận là chủ phương tiện để tạo niềm tin với chủ hàng và chủ xe tải để vận chuyển 41 tấn thóc từ Huế ra Hà Nội.

Lãnh đạo UBND phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, địa phương đang phối hợp chăm sóc một bé gái khoảng ba tháng tuổi bị bỏ rơi. Trước đó, khoảng 22h, người dân đi bộ trên đường 19/5, phường Ea Tam thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh nên đã tìm kiếm, phát hiện một bé gái được quấn trong chăn mỏng, bỏ rơi gần khu vực bãi rác ven đường.

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã tạm giữ hình Tiêu Thị Giang (SN 1997) để điều tra tội Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản. Theo điều tra, trong vòng hai giờ đồng hồ, Giang đã dùng nhẫn giả đánh tráo nhẫn thật ở tiệm vàng, rồi sang tiệm vàng khác cướp thêm 5 chiếc nhẫn.

Công an Quảng Ngãi đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Thanh Việt (71 tuổi), sau 43 năm trốn truy nã về tội giết người, cướp tài sản. Theo điều tra, tháng 4/1981, Việt cùng đồng bọn (4 người) bàn bạc, lên kế hoạch tìm người muốn vượt biên ra nước ngoài. Sau khi kết nối được 6 người muốn vượt biên, Việt cùng đồng bọn giết cả 6 người và cướp tài sản. Các đối tượng chia nhau tài sản và cùng trốn chạy.

Công an Bình Dương vừa triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi do do Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, Hà Nội) cầm đầu. Theo điều tra, Mạnh hoạt động cho vay lãi nặng “núp bóng” cơ sở kinh doanh cầm đồ, dưới hình thức công nghệ, kết hợp truyền thống bằng cách lập ra trang Web: vaytienmatbinhduong247.com, tạo tài khoản Facebook: F88hotro247 và Facebook Cầm đồ Kim Phát để đăng tải các nội dung cho vay, hỗ trợ tài chính nhằm mở rộng tìm kiếm khách hàng. Lãi suất hình thức vay đứng với mức lãi suất 730%/năm (người vay không cần có tài sản đảm bảo hoặc không cần tài sản thế chấp trong thời gian ngắn). Lãi suất vay hình thức góp là 365%/năm.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, vợ ông Lưu Bình Nhưỡng đã nộp 300.000 USD (tương đương trên 7 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả cho chồng.