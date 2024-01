Bản tin Hình sự: Quý bà đạt giải người đẹp nhân ái bị bắt vì bảo kê xe tải, trục lợi gần 5 tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 8/1: Phát hiện thi thể là nghi can phóng hoả vụ cháy phòng trọ khiến 3 người chết ở Gia Lai; Bắt Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng; Quý bà đạt giải người đẹp nhân ái bị bắt vì bảo kê xe tải, trục lợi gần 5 tỷ đồng...

Công an Nghệ An đã tạm giữ bà Nguyễn Kim Tiến (59 tuổi) để làm rõ hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo điều tra, bà Tiến tự giới thiệu mình là phóng viên, nhà báo, có nhiều mối quan hệ, có thể tác động, can thiệp xin các cơ quan chức năng bỏ qua lỗi cho tài xế vi phạm. Do đó, bà này yêu cầu các chủ phương tiện phải đóng tiền "bảo kê" hàng tháng với mức 10 triệu đồng/phương tiện. Từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, bà Tiến đã thu tiền bảo kê 70 phương tiện vận tải, trục lợi gần 5 tỷ đồng. Đáng chú ý, bà Tiến được biết đến là một người phụ nữ làm kinh doanh thành đạt, xinh đẹp và giàu lòng nhân ái. Thậm chí, năm 2022, người phụ nữ này tham dự cuộc thi Hoa hậu thương hiệu Việt Nam, giành giải Người đẹp áo dài và Người đẹp nhân ái.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ Từ Nam Thành cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm và có kết luận: Đồng chí Bùi Thị Vinh, với vai trò là Trưởng phòng GD-ĐT huyện, trong thực hiện nhiệm vụ đã vi phạm đạo đức công vụ khi có hành vi can thiệp, tác động, gây sức ép để người khác được tham gia kinh doanh (vi phạm Điều 11. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm). Với vi phạm này của đồng chí Bùi Thị Vinh, Ban Thường vụ Huyện ủy đang tiến hành xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Công an thị xã An Khê (Gia Lai) đã xác định Ng.Tr.N (1972, trú thị xã An Khê) là nghi can gây ra vụ hoả hoạn khiến 3 người tử vong ở phòng trọ địa chỉ 308 Hoàng Hoa Thám (phường An Tân). Tuy nhiên đối tượng đã tử vong trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ cách hiện trường khoảng một cây số. Công an xác định, do ghen tuông vì chị Ng.Th.T. V có mối quan hệ tình cảm với cả mình và Ng.Th.T nên N đã phóng hoả vào nhà trọ của bạn gái lúc rạng sáng khiến chị này cùng T và một thiếu nữ 15 tuổi tử vong.

Theo luật sư, trước dịch bệnh, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thanh Long là người có sức khỏe, tràn đầy sinh lực và nhiệt huyết. Sau khi dịch bệnh qua đi, ông mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, mắt trái hầu như mất hẳn thị lực do chứng bệnh bong đáy võng mạc không được chữa trị kịp thời do sang chấn tâm lý và nhiều đêm mất ngủ.

Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra các vi phạm về đấu thầu liên quan đến Công ty AIC và Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.

Công an phường Tân Thới Nhất (quận 12, TPHCM) đang tạm giữ người phụ nữ khoảng 30 tuổi chưa rõ danh tính để lấy lời khai, làm rõ hành vi cầm dao xông vào cửa hàng F88 trên địa bàn. Trước đó, người này mặc quần đùi, áo khoác, đeo khẩu trang và đi xe máy đến cửa hàng F88 trên đường Phan Văn Hớn. Lợi dụng nữ nhân viên sơ hở, người này dùng dao uy hiếp để lấy tài sản. Nghe tiếng hô hoán của nạn nhân, người dân xung quanh chạy vào cửa hàng hỗ trợ, khống chế người phụ nữ.

Công an TPHCM đã tổ chức họp báo thông tin về vụ nam thanh niên giết hại nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn rồi cướp xe máy tẩu thoát, lẩn trốn gần 3 ngày ở tỉnh Long An. Nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi) còn nạn nhân là chị N.T.H.C (31 tuổi, Tiền Giang). Quá trình truy bắt đối tượng, công an gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình nơi đối tượng lẩn trốn rộng khoảng 50ha), giáp ranh sông. Ban Chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại, động vật nghiệp vụ và sau 72 giờ đã bắt được đối tượng, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan vụ án.

Do ghen tuông và bị vợ thách thức, Vũ Đăng Thủy (42 tuổi, Quảng Ninh) dùng dao chém vợ, dẫn đến tử vong. Sau đó, đối tượng sử dụng xe máy bỏ trốn đến tỉnh Lạng Sơn, gửi xe máy tại đó rồi tiếp tục bắt xe khách từ Lạng Sơn đến tỉnh Cao Bằng và di chuyển về thành phố Bắc Kạn. Công an Quảng Ninh đã bắt được Thủy để điều tra về vụ án.

Lợi dụng danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Newland Group, đối tượng Phạm Quang Thiêm và Đặng Xuân Kiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 33 tỷ đồng dưới hình thức huy động vốn để đầu tư bất động sản.