Vụ cháy phòng trọ khiến 3 người chết ở Gia Lai: Phát hiện thi thể là nghi can phóng hoả

Ngày 9/1, qua điều tra, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) đã xác định Ng.Tr.N. (1972, trú thị xã An Khê) là nghi can gây ra vụ hoả hoạn khiến 3 người tử vong ở phòng trọ địa chỉ 308 Hoàng Hoa Thám (phường An Tân, thị xã An Khê).

Tuy nhiên đối tượng đã tử vong trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ cách hiện trường khoảng một cây số.

Theo đó, khoảng 2h cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê nhận được tin báo của người dân có vụ cháy tại phòng trọ ở địa chỉ 308 Hoàng Hoa Thám.

Lực lượng chức năng phát hiện có 3 nạn nhân tử vong trong đám cháy, gồm: Ng.Th.T. V. (SN 1979), Tr.Th.Kh.H. (SN 2009, cùng trú phường An Phước, thị xã An Khê), Ng.Th.T. (SN 1973, trú thành phố Pleiku, Gia Lai).

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Công an thị xã An Khê đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường và nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, do ghen tuông vì chị Ng.Th.T. V. có mối quan hệ tình cảm với cả mình và Ng.Th.T. nên Ng.Tr.N. đã phóng hoả vào nhà trọ của bạn gái lúc rạng sáng khiến chị này cùng Ng.Th.T. và một thiếu nữ 15 tuổi tử vong.

Ngay sau đó, cơ quan công an kiểm tra phòng trọ của Ng.Tr.N. đã phát hiện đối tượng đã tử vong trong tư thế treo cổ.